Fluminense vence o Corinthians fora de casa e mantém boa fase no Brasileirão

O Fluminense venceu o Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena, e manteve a boa fase sob o comando de Renato Gaúcho. Renê e Árias marcaram os gols do Tricolor no triunfo desta quarta-feira (16), pela quarta rodada do Brasileirão.

Os cariocas engataram uma sequência de três vitórias consecutivas na competição nacional, enquanto o Corinthians soma a segunda partida com derrota e desperdiça a chance de somar pontos como mandante e começar o torneio na parte de cima da tabela.

O Fluminense sobe para o segundo lugar do Brasileirão, posição provisória até a partida entre Flamengo e Juventude, que pode mudar a ordem do topo da tabela. O Corinthians caiu para a 12ª posição na classificação.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio, na posse de bola, disputa, e até nas poucas chances criadas nos primeiros 45 minutos. Atuando ao lado do seu torcedor, o Corinthians iniciou o duelo tomando a iniciativa no ataque, mas quando errava na hora do último passe antes de uma finalização.

O Fluminense mostrou organização defensiva e conseguiu explorar os contra-ataques. Em uma escapada, a bola foi lançada para Cano na área, e por pouco, o artilheiro não finalizou cara a cara com Matheus Donelli.

A primeira grande chance foi do Corinthians. Breno Bidon fez boa jogada, serviu Memphis, o holandês chutou colocado da entrada da área e Fábio fez uma grande defesa para manter o placar zerado. Restando dez minutos para o intervalo, Raniele também fez o papel de armador, passou Romero e o atacante finalizou para mais uma boa defesa do goleiro Tricolor.

A primeira chance da etapa final saiu dos pés de Romero, que completou cruzamento rasteiro de Carrillo, mas finalizou por cima do gol. A partida não teve grandes emoções até os 17 minutos, quando Renê aproveitou rebote de um escanteio, finalizou de fora da área e marcou um golaço para o Fluminense.

Após o gol, o Corinthians se lanço ao ataque, mas com muitas dificuldades para criar boas chances. Ramón Díaz promoveu a entrada de Talles Magno e Héctor Hernández no setor, mas sem um meia armador, não conseguiu boas finalizações.

Aos 33 minutos, José Martínez pisou no pé de Serna dentro da área de defesa do Corinthians. O árbitro conferiu o VAR e assinalou penalidade. Árias cobrou para marcar o segundo gol do Fluminense na partida. O Corinthians teve chances de diminuir o placar com Talles Magno e Yuri Alberto, mas a bola teimou em não entrar a favor dos mandantes.

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O que vem por aí?

Na próxima rodada, as duas equipes atuam como mandante. No sábado (19), o Corinthians enfrenta o Sport, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Fluminense entra em campo no domingo (20), às 18h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Maracanã

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 x 2 FLUMINENSE

4ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de abril de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo

🥅 Gol: Renê (17'/1ºT) (0-1); Arias (36'/2ºT) (0-2)

🟨 Cartões amarelos: Canobbio (FLU); Matheuzinho (COR); Nonato (FLU); José Martínez (COR)

🟥 Cartão vermelho:-

ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Diáz)

Matheus Donelli; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrizio Angileri; Raniele (José Martínez), Carrillo (Talles Magno) e Breno Bidon (Maycon); Romero (Héctor Hernández), Memphis e Yuri Alberto

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Ignácio e Renê; Bernal (Thiago Santos), Martinelli e Lima (Nonato); Canobbio (Serna), Árias e Cano (Everaldo).

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Francisco Chaves Bezerra Júnior

🖥️VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira