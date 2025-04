Fluminense informa lesão de Thiago Silva; veja tempo de recuperação

O Fluminense confirmou nesta segunda-feira (14) que Thiago Silva sofreu lesão na coxa direita e desfalcará o clube pelas próximas quatro semanas. O zagueiro sentiu dores durante a partida contra o Santos, no último domingo (13), no Maracanã, pela terceira rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

— Informação: O zagueiro Thiago Silva sofreu uma lesão na coxa direita durante a partida contra o Santos, neste domingo, no Maracanã. O atleta deve retornar aos treinos em quatro semanas. Boa recuperação, Monstro! — publicou o clube via redes sociais.

Apesar do incômodo, o capitão seguiu em campo até o fim do duelo, que terminou em vitória tricolor por 1 a 0. Caso a previsão inicial se confirme, Thiago perderá os próximos oito compromissos do Flu; confira abaixo a sequência.

continua após a publicidade

Corinthians (F) - Brasileirão; Vitória (C) - Brasileirão; Unión Española (F) - Sul-Americana; Botafogo (F) - Brasileirão; Aparecidense (C) - Copa do Brasil; Sport (C) - Brasileirão; GV San José (F) - Sul-Americana; Atlético-MG (F) - Brasileirão.

Thiago Silva pelo Fluminense em 2025

Thiago Silva esteve em campo em 11 dos 22 jogos do Fluminense em 2025 - ou seja, 50% de presença -, todos como titular. O zagueiro sofreu com contusão no calcanhar no início do ano e ficou fora por um mês, entre o início de fevereiro e o começo de março.

➡️ Pivô de treta, Samuel Xavier revelou ao Lance! sonho de jogar com Neymar; veja