Ao vencer o Corinthians nesta quarta-feira (16), o Fluminense chegou a quarta vitória consecutiva sob o comando de Renato Gaúcho, a terceira pelo Brasileirão. Mesmo com desfalques importantes, o time fez 2 a 0 e chegou ao terceiro jogo sem sofrer gols.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O treinador destacou o comprometimento e a entrega da equipe. Ele entende que a melhora na pressão no campo de ataque fez com que a defesa sofresse menos. Além disso, exaltando o aspecto coletivo, destacou que mesmo com mudanças no time por contusões ou por opção técnica, o desempenho se mantém.

- Eu não treino o time, eu treino o grupo. Então o jogador tem que estar preparado, independente da posição, quando ele entra, tem que saber exatamente o que deve ser feito. Todos tem prestado atenção nos trabalhos táticos e de vídeos. Então, quando mudam as peças, o sistema continua. É importante que os adversários não tenham criado muitas situações de perigo contra o Fluminense e não termos sofrido gols.

continua após a publicidade

(Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Uma palavra que se tornou comum nas entrevistas do treinador e de seus jogadores é "confiança". Com pouco mais de uma semana à frente do Tricolor, Renato não teve tanto tempo para treinar e implementar suas ideias de maneira profunda, no entanto, usa o dia a dia para passar ao time essa sensação de empoderamento.

- O mais importante é que eles têm feito justamente o que temos treinado. Essa confiança toda que tenho passado pra eles é boa porque no momento que entra em campo com a confiança do treinador, você rende mais. Eu procuro passar isso pra eles, elogia-los na hora certa, corrigir quando precisa. Está bonito de ver. É sempre muito difícil vir aqui e ganhar do Corinthians. O time hoje fez mais um jogo brilhante, de inteligência.

continua após a publicidade

Na vitória sobre o Timão, o Flu entrou em campo com um time diferente em relação ao jogo contra o Santos. Sem Thiago Silva e Hércules, Ignácio e Bernal foram titulares, e as demais peças foram mantidas. No segundo tempo, Nonato entrou no lugar de Lima que, conforme revelou Renato, não fez uma boa partida por condições de saúde.

- Nonato entrou muito bem. Ele gosta da bola, fecha bem os espaços e nós protegemos bastante nosso meio. É um garoto que se movimenta bastante. Hoje, o Lima não foi aquele jogador que a gente conhece porque teve febre e não rendeu tanto. Foi medicado antes e durante a partida. Sabia que ele não aguentaria o tempo todo e vi que no primeiro tempo estava correndo bem, mas estava bastante desgastado.

Apesar da sequência invicta, o técnico do Fluminense não nega que há o que corrigir. Na opinião dele, as vitórias muitas vezes escondem os erros, mas ele está atento. Quem também estava atento na partida era o VAR, que acionou o árbitro de campo para assinalar pênalti em Serna. Diante de tantas polêmicas envolvendo a arbitragem, Renato Gaúcho aproveitou a palavra para elogiar a arbitragem.

- Hoje temos que dar os parabéns ao árbitro e toda a comissão porque se comportaram muito bem. Não é porque deu pênalti pro Fluminense, até porque foi legítimo, mas pelo jogo todo. Acho que os árbitros no Brasil vem sofrendo com muitas críticas.