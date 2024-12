Seu Lance!: a história da camisa vitoriosa de 110 anos do Fluminense

Campeão Carioca e Brasileiro em 2012, o Fluminense completou 110 anos de história com um uniforme especial em edição limitada. Disponível para ofertas no Seu Lance!, site de leilões online do Lance! que te possibilita adquirir mantos do seu clube, a camiseta está disponível para os torcedores. Saiba um pouco mais da história da Armadura Tricolor comemorativa.

Camisa com 110 anos de história

Lançada em edição limitada pela Adidas, o uniforme carrega a essência de uma temporada memorável para o clube carioca. Com o design clássico e elegante, esta peça homenageia o rico legado tricolor. Cada detalhe da camisa reflete a tradição e o orgulho do Fluminense, clube que construiu uma história gloriosa e que, em 2012, vivia momentos de grande expressão e conquistas.

No tamanho G, esta edição limitada representa um tributo especial para os torcedores e colecionadores. Com etiqueta e em condição impecável, ela é mais que um item de vestuário: é um marco de uma época e uma celebração de valores que atravessam gerações. Para os apaixonados pelo futebol, especialmente aqueles que carregam o Fluminense no coração, esta camisa simboliza a permanência de uma identidade histórica e a força de uma torcida que sempre manteve sua paixão viva.

🔰 TIME: Fluminense

📆 ANO: 2012

(Foto: Seu Lance!)

Fluminense 2012

O Fluminense começou a temporada em alta. O Time de Guerreiros encerrou o jejum ao vencer a Taça Guanabara (3 a 1 pra cima do Vasco) e a decisão do Campeonato carioca contra o Botafogo (4 a 1 no primeiro jogo e 1 a 0 no segundo). No final do ano, o clube ainda venceu o Campeonato Brasileiro pela quarta na sua história. O Tricolor terminou a competição com cinco pontos à frente do vice-líder Galo, com 77 pontos, 22 vitórias (time que mais venceu), 11 empates e cinco derrotas (time que menos perdeu), com 61 gols marcados (segundo melhor ataque) e 33 gols sofridos (melhor defesa), um aproveitamento de 67%.

Em nomes individuais, Fred foi o artilheiro do campeonato com 20 gols, ganhou uma Bola de Prata, foi eleito para a seleção do campeonato, além do prêmio de Craque do Brasileirão da CBF. Wellington Nem e Samuel, ambos com cinco gols, e Thiago Neves, maior “garçom” tricolor, com oito assistências, também tiveram sua importância, sem contar o goleiro Diego Cavalieri, autor de defesas sensacionais e vencedor da Bola de Prata de melhor goleiro da liga. Assim como em 1984, o Flu terminou o ano com as taças do Estadual e do Brasileiro.

