Seu Lance!: camisas históricas de clubes brasileiros disponíveis no segundo leilão

Você é um colecionador nato de itens esportivos raros ou está em busca de camisas de clubes brasileiros que tenham grande representação histórica? O Lance!, em parceria com o Alambrado e com o LeilõesBR, vem mais uma vez te dar os caminhos para tirar aquela onda na roda de amigos com peças sensacionais do mundo do futebol.

O Seu Lance!, nosso site de leilões, traz a segunda leva de mantos históricos para você aumentar ou começar sua coleção! Nele, você encontra camisas antigas e raras dos mais diversos times de futebol, com grande variedade para os fãs do esporte nacional.

Como vai funcionar o Seu Lance!?

Serão ao todo 70 camisas no segundo leilão do Seu Lance, sendo 45 novidades no site! Deste estas, 21 são de clubes do Brasil. Você pode dar seus lances a qualquer hora durante o período para cobrir as ofertas de outros interessados. As ofertas serão aceitas até 6 de janeiro, quando acontecerá o pregão, ao vivo no Youtube do Lance!. Quem fizer o maior lance até o prazo fechará o leilão como vencedor e receberá a camisa em suas mãos.

Entre as peças disponíveis, há camisas usadas por jogadores em partidas memoráveis; outras autografadas pelos atletas; com nome e número de astros do futebol brasileiro e mundial; que representam anos históricos dos clubes, marcados por conquistas de títulos e campanhas positivas nas competições mais importantes do futebol.

O segundo leilão, que está disponível desde o dia 9 de dezembro contém as seguintes novas camisas de times brasileiros:

⚽ ABC de 2011 - Torcedor - GG - 8 - S/N

⚽ ABC de 2011 - Torcedor - G - 10 - S/N

⚽ Atlético-MG de 2010 - Torcedor - M - 10 - S/N

⚽ Botafogo de 2008 - Torcedor - G - 4 - S/N

⚽ Botafogo-SP de 2008 - Torcedor - G - 7 -S/N

⚽ Bragantino de 2009- Torcedor - G - 9 - S/N

⚽ Caxias de 2001 - Torcedor - M - 10 - S/N

⚽ Ceará de 2015 - Torcedor - M - 10 - S/N

⚽ Corinthians de 1993 - Jogador - G - 2 - Giba

⚽ Corinthians de 1995 - Torcedor - G - 7 - Marcelinho Carioca

⚽ Corinthians de 2011 - Torcedor - M - S/Nº- S/N

⚽ Coritiba de 2008 - Torcedor - P - 9 - S/N

⚽ CRB de 2014 - Torcedor - GG - 9 - S/N

⚽ Flamengo de 2014 - Jogador - M - 22 - Everton

⚽ Fluminense de 1997 - Jogador - G - 9 - S/N

⚽ Grêmio de 2015 - Torcedor - GG - 7 - S/N

⚽ Náutico de 2009 - Torcedor - G - 25 - S/N

⚽ Remo de 2010 - Torcedor - G - 10 - S/N

⚽ Santos de 2011 - Torcedor - GG - S/Nº - S/N

⚽ São Paulo de 1979- Jogador - M - 10 - Dellerba (autografada)

⚽ XV de Piracicaba de 2015- Torcedor - G - 10 - S/N

Por que participar

Manto. Peita. Pano. Uniforme. Camisa. Não importa como você chama, uma camisa de time carrega o peso de uma história, de uma luta, de uma conquista. Às vezes fica tão pesada, que chega a “envergar o varal”, como dizem.

Ter um manto como esses faz de você um personagem, um sócio dessa história, que fica eternizada por um objeto, feito de linhas e tecido, produzido para jogar futebol, mas que hoje está nas passarelas, nas festas de gala e onde mais você quiser.

