Um dos principais personagens da conquista da Copa Itália pela Lazio na temporada 2012/2013, o meia Hernanes ficou marcado na história camisa celeste do time italiano. Hernanes foi o grande personagem da vitória da Lazio por 3 a 0 sobre o Catania, no estádio Olímpico de Roma, que classificou a equipe para as semifinais da Copa da Itália e posteriormente se sagrou campeão sobre seu maior rival nacional, a Roma.

Camisa da Lazio de 2013 eternizada por Hernanes (Foto: Seu Lance)

A camisa da Lazio de 2013, produzida pela Macron e eternizada por Hernanes, reflete um momento marcante da história do clube. Em tons de azul celeste, ela simboliza a conquista da Copa da Itália, com a vitória épica sobre a Roma no histórico Derby Della Capitale, no Estádio Olímpico. Elegante e fiel à tradição, a camisa celebra uma vitória inesquecível e reafirma a paixão de uma torcida que vive intensamente a grandeza do clube romano.

Hernanes, o "Profeta", foi autor de dois gols nas quartas de final e brilhou nessa temporada com sua técnica refinada e gols decisivos, consolidando-se como ídolo da torcida.

Hernanes - Grande ídolo do São Paulo

Formado em 2005, o jogador fez parte de uma era vitoriosa do São Paulo. Hernanes se tornou titular da equipe em 2007 e participou dos títulos do Campeonato Brasileiro daquele ano e da temporada subsequente, em 2008.

O meia deixou o Tricolor em 2010, rumo à Itália. Hernanes construiu uma carreira defendendo a Lazio, até 2014, Inter de Milão e Juventus, depois foi a China e retornou ao São Paulo em 2017. Quando o Tricolor lutava contra o rebaixamento, Hernanes marcou nove gols em 19 jogos. O São Paulo escapou da queda e acabou o Brasileirão na 13ª colocação. Seu título mais recente pelo Tricolor foi o Paulistão em 2021.

