Seu Lance!: a história da camisa laranja do Porto de 2009

A camisa II do Porto na temporada 2008/09 foi marcada por um elenco estrelado, o título da liga nacional e a boa campanha na Champions League. Disponível para ofertas no Seu Lance!, site de leilões online do Lance! que te possibilita adquirir mantos do seu clube, a camiseta foi está disponível para os fãs de futebol internacional. Saiba um pouco mais da história por trás desse traje de gala londrino.

Porto 2009

A camisa do Porto de 2009, produzida pela Nike, reflete a tradição e o domínio de um dos maiores clubes portugueses. Com o clássico design azul e branco, ela simboliza uma era de glórias, marcada pela conquista da Liga Portuguesa pela quarta vez consecutiva sob o comando de Jesualdo Ferreira.

Liderado por estrelas internacionais, o Porto reafirmava seu futebol técnico e combativo, consolidando-se como potência no cenário europeu. Hulk, Lisandro López, Lucho González, Cristian Rodríguez, Fredy Guarín, Buno Alves, Raul Meireles, Fernando, Helton e tantos craques na seleção dos Dragões. Em tamanho G e em excelente estado, esta peça carrega o espírito de uma temporada inesquecível e da paixão que move o clube.

Além da conquista do Campeonato Português, o Porto foi venceu a Taça de Portugal na temporada 2008-2009. Por competições internacionais, os Dragões alcançaram as quartas de final da Champions League, sendo eliminado pelo finalista Manchester United.

🔰 TIME: Porto

📆 ANO: 2009