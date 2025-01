Segundo maior campeão da Copinha, o Fluminense entrará na competição cercado de expectativas por conta do celeiro de jogadores que é Xerém. Embora não entre com o favoritismo, o Tricolor busca quebrar uma escrita de 25 anos sem erguer o troféu no torneio.

continua após a publicidade

➡ De Minas para o Rio, inspirado em André… Conheça Fabinho, joia da base do Fluminense na Copinha

➡ Joia do Fluminense, Fabinho relembra eliminação na Copinha 2024 e motivação para 2025: ‘Dar a vida’

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Os Moleques de Xerém entrarão na Copinha desfalcados de alguns de seus principais talentos, como Riquelme Felipe, Wallace Davi e Isaque. O trio integrará o elenco profissional a partir de quinta-feira (2) de olho no início do Campeonato Carioca, uma vez que os principais nomes só se reapresentam no dia oito de janeiro.

continua após a publicidade

Destaques de Xerém

Na atual edição da Copinha, o Fluminense conta com três grandes promessas e lideranças para 2025. Os meias Fabinho e Dohmann serão os motores da equipe comandada por Rômulo Rodríguez, enquanto o zagueiro Gustavo Cintra será o xerife da defesa tricolor.

O elenco também conta com outros nomes experientes que já disputaram outras edições da competição, como Léo Jance, Júlio Fidelis, Kelwin e João Lourenço. Por outro lado, o meia Davi Melo e o goleiro Gustavo Félix são dúvidas e serão decisões de última hora.

continua após a publicidade

Grupo do Fluminense

1ª rodada: Fluminense x Inter de Limeira - 3 de janeiro, às 19h

2º rodada: Fluminense x Coimbra - 6 de janeiro, às 18h30

3ª rodada: Fluminense x Linense - 9 de janeiro, às 19h

Todas as partidas serão disputadas no Estádio Gilberto Siqueira Lopes.

Palavras do técnico

O Fluminense promoveu a Copa Xerém como uma espécie de preparação visando a disputa da Copinha. No torneio, o Tricolor ficou com a vice-liderança, tendo somado duas vitórias e dois empates em cinco partidas.

O comandante da equipe, Rômulo Rodríguez destacou a montagem do elenco que irá disputar o principal torneio de categorias de base do país. Além disso, o treinador comentou sobre as expectativas para a competição.

- Nossa expectativa é fazer uma primeira fase sólida, comandando os jogos. Temos obrigação de ser protagonistas, apesar de sabermos que será extremamente difícil. A maioria das equipes coloca atletas mais velhos, de último ano, então buscamos nos classificar o quanto antes, porque ajuda no descanso e na logística. Queremos que nossos jogadores realmente evoluam, tirem proveito dessa experiência e saiam da competição ainda mais fortes.

Em 2024, o Fluminense avançou na liderança do Grupo 13, mas caiu diante do Ituano em uma derrota por 3 a 2 no primeiro jogo do mata-mata. Em 2025, os Moleques de Xerém esperam construir uma nova história e chegar mais longe.