NOVA JERSEY (EUA) — A campanha do Fluminense no Mundial de Clubes foi surpreendente pelo quão longe chegou, mas especialmente pelas grandes atuações do time, cuja estrela foi Jhon Arias. Para o colombiano, apresentar o mesmo nível de desempenho no restante da temporada será um grande desafio, mas garantiu que voltam para brigar por títulos.

Nos jogos anteriores à competição, a equipe oscilou e encontrou dificuldade em jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Contudo, a situação foi diferente nos Estados Unidos e o empate com o Borussia Dortmund foi uma amostra do que eram capazes. Os alemães eram os favoritos, mas o plano de jogo tricolor se sobressaiu e por pouco não foi premiado com a vitória.

Ao longo da fase de grupos, o Flu mostrou poder de reação contra o Ulsan HD e maturidade para se defender contra o Mamelodi Sundowns na última rodada. O principal veio no mata-mata: nas oitavas de final, foi soberano contra a Inter de Milão e se classificou com fazendo 2 a 0; nas quartas, diante do bilionário Al-Hilal, mais uma grande partida e a vaga na semifinal contra o Chelsea.

O que esperar do Fluminense no pós-Mundial?

Um dos grandes responsáveis pelo sucesso do clube em terras norte-americanas foi Jhon Arias. O colombiano foi eleito três vezes o melhor jogador em campo e ditou o ritmo do ataque do Fluminense, deixando sua marca em um golaço de falta contra o time sul-coreano.

No retorno ao Brasil, o Tricolor ainda não tem seu primeiro compromisso marcado. Seria o duelo contra o Mirassol, mas por conta da permanência até as semifinais do Mundial, a partida será remarcada. De todo modo, o Flu vira a chave para o restante da temporada com o desafio de levar o bom futebol de volta na bagagem

— Acho que essa será a nossa grande responsabilidade. Saímos do Mundial com uma nova perspectiva e visão e o torcedor também sai mais confiante em relação ao elenco que temos. Acho que temos ótimos jogadores, com o Renato no comando, que é um ótimo técnico. Temos todas as condições de lutar por títulos. O Fluminense, como um grande clube, segue isso. Então agora temos que lamentar a eliminação, mas depois temos que virar a página porque a agenda do Brasil não deixa muita margem para nos abalrmos. Então voltaremos fortes. Acho que agora nossos rivais vão entrar com outro olhar.

Na sequência de 2025, o Flu ainda tem a disputa da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Na competição nacional, avançou para as oitavas de final e enfrentará o Internacional. Já na continental, está na mesma etapa e terá pela frente o vencedor de América de Cali ou Bahia, que jogam a repescagem.

