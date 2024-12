De Minas para o Rio, inspirado em André… Conheça Fabinho, joia da base do Fluminense na Copinha

Joia da base do Fluminense que vai disputar a Copinha, Fabinho é um jovem com muitos sonhos e muita maturidade apesar dos 18 anos. Desde cedo, o volante deixou sua vida em Monte Alegre, Minas Gerais, com o objetivo de mudar sua própria vida, mas também de sua família.

A promessa deu seus primeiros toques em uma bola aos cinco anos de idade por influência de uma prima, que o levava para assistir aos treinos em sua escolinha. Em um determinado dia, o treinador de sua familiar o chamou para jogar e o que era uma diversão virou profissão.

Destaque nos campeonatos de Minas Gerais, Fabinho chamou a atenção de Dedé, que viu o atleta treinando, foi até a família do jovem e o convidou para fazer testes no Fluminense. Em entrevista ao Lance!, o meia contou como foi esse período e se mostrou muito grato ao Tricolor.

- Fiz dois testes. No primeiro, eu vim com meu treinador. No segundo, eu vim com minha mãe e ficamos uma semana. Fui aprovado e me pediram pra eu vir morar. Vim com minha avó e em 2018 já meio minha irmã. Meus pais seguem em Minas. Sempre foi um sonho estar em um clube enorme como o Fluminense. Sempre sonhava desde criança. É muito gratificante e estou muito feliz.

No Fluminense desde os 11 anos, Fabinho tem como sua maior referência na carreira o volante André, campeão da Libertadores com o Tricolor e atualmente no Wolverhampton, da Inglaterra. Além de atuar na mesma posição, o jovem sempre admirou o ex-companheiro nas categorias de base.

- Tenho como inspiração o André. Vejo como a torcida o apoiava e gritava o nome dele. Sonho muito que aconteça isso comigo. Pela projeção que ele teve. Quando eu cheguei, já o via nas categorias Sub-17 e Sub-20 como capitão. Logo em seguida, ele subiu para o profissional, foi para a Seleção Brasileira, Europa e é a minha maior referência.

Fabinho é um dos destaques do Fluminense em Xerém (Foto: João Brandão/Lance!)

Apesar de 18 anos, Fabinho já demonstra uma maturidade muito elevada para um jovem de sua idade e uma liderança dentro do Fluminense. Na Copa Xerém, o volante foi o capitão nas ausências de Dohmann e Gustavo Cintra, que se recuperavam de lesões.

O meia explicou que essa característica surgiu desde cedo e ainda em Minas Gerais, antes mesmo de chegar ao Tricolor. Com essa mentalidade, o Fluminense espera chegar longe na Copinha e mostrar novamente o motivo de ter uma das melhores bases do país.

- Essa minha liderança veio desde quando comecei a jogar futebol. Era assim na minha cidade. Tenho uma relação boa com meus companheiros, sei o momento certo de cobrar. Eu sou bem "chato", mas sei o momento de escutar também. O que eu mais quero é ver meus companheiros bem, ganhando jogos e títulos.

Na próxima semana, o Fluminense estreia na Copinha, e Fabinho participará de sua segunda edição na carreira. Aniversariante do dia 24 de janeiro, o atleta vive a expectativa por comemorar mais um ano de vida com o título do torneio mais charmoso das categorias de base no dia 25.