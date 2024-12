Conheça Lavega, novo reforço do Fluminense e tratado como uma das melhores joias do mundo

Novo reforço do Fluminense, Joaquín Lavega é tratado como uma das grandes promessas do Uruguai e considerado um dos melhores jovens do mundo. O atleta integrou uma lista do "The Guardian" como um dos nomes de maior projeção dentre os atletas de sua geração.

Jornalista da ESPN do Uruguai, Jorge Señorans explicou as principais características e o estilo da promessa de 19 anos em entrevista ao Lance!. Além disso, o profissional destacou que o ponta vem sendo observado por Marcelo Bielsa para a Celeste.

- É um jogador rápido, que gosta de encarar o mano a mano contra seu adversário tem velocidade e sabe mudar de ritmo. Já foi citado por Bielsa para treinar com a seleção principal. É um jogador que treina com a seleção, o que faz com que esteja no radar do treinador.

O atleta atua pelo Uruguai desde os 15 anos e fez parte da equipe Sub-20, embora tenha ficado de fora da lista final da Copa do Mundo de sua categoria, cujo a Celeste foi campeã em 2023. Ainda assim, Señorans destacou Lavega como uma das principais promessas do país.

- Sem dúvidas é uma das maiores promessas e foi destacado pelo The Guardian como um dos melhores jogadores abaixo dos 20 anos. Nacional tinha a intenção de comprá-lo, mas o Fluminense acabou levando.

Lavega esteve no Rio de Janeiro para a realização dos exames médicos no CT Carlos Castilho e assinou contrato com o Fluminense até dezembro de 2029. O jogador não poupou elogios ao Tricolor e demonstrou felicidade pro vestir a camisa do Time de Guerreiros.

Joaquín Lavega ao lado de Mário Bittencourt assinando seu contrato até o fim de 2029 (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

The Guardian elogia reforço do Fluminense

Em 2022, o "The Guardian" já havia ressaltado a habilidade de Joaquín Lavega e destacado o novo reforço do Fluminense. Os ingleses reforçaram que o jovem possui um bom pé esquerdo e também elogiaram suas principais características.

- É um jogador talentoso e que se consolidou em 2022 atuando pelas pontas. Tem um grande pé esquerdo, e seu ritmo e sua habilidade fazem com que seja um rival muito difícil de encarar no um contra um. É rápido com a bola nos pés e um bom passador.

No Fluminense, Lavega chega para brigar por posição em um setor com nomes consolidados no elenco. O técnico Mano Menezes conta com Keno, Kevin Serna e Jhon Arias, que despertou interesse do Zenit, mas aguarda novas ofertas do futebol europeu e pode deixar o Tricolor.