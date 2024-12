Joia do Fluminense, Fabinho relembra eliminação na Copinha 2024 e motivação para 2025: ‘Dar a vida’

Uma das grandes promessas da base do Fluminense, Fabinho se prepara para a disputa de sua segunda Copinha na carreira. Na última edição, o Tricolor foi eliminado pelo Ituano na estreia da fase mata-mata após ter liderado o Grupo 13.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o meia revelou o que sentiu com a dura eliminação na competição em 2024. Além disso, o volante ressaltou que os Moleques de Xerém estão prontos para dar a volta por cima em busca do título e afirmou que o clube possui uma responsabilidade extra por conta do histórico no torneio.

- É uma competição diferente. Quando fomos eliminados no ano passado, eu senti muito. Senti que a competição era bem grandiosa. É um campeonato muito competitivo, o maior de base atualmente. Quando todos entram em campo, entram para dar a vida. A partir do momento em que a gente veste a camisa do Fluminense, temos uma responsabilidade enorme. Entender essa grandiosidade que temos. Somos os segundos maiores campeões da Copinha e a gente vai em busca desse título esse ano.

Em dezembro, o Fluminense intensificou a preparação para a Copinha e realizou a Copa Xerém, que foi disputada no Estádio Marcelo Vieira. Na competição, o Tricolor encerrou sua participação com a vice-liderança do torneio, enquanto o Porto Vitória, do Espírito Santo, se sagrou campeão.

Fabinho elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo técnico Rômulo Rodríguez, com quem tem uma relação desde os seus 12 anos e que já conquistaram muitos títulos na base. Além disso, o volante revelou um pouco do estilo de jogo do Fluminense que pode ser visto na Copinha.

- Nossa preparação está sendo muito boa. Estamos usando bastante jogadores, dando oportunidades para todos crescerem coletivamente. Resgatando atletas que não haviam jogado tanto esse ano e está sendo muito bom. Nosso estilo é um jogo com pressão muito alta, bem direto, fazer muitos gols e tentar sair na frente o mais rápido possível para sairmos vitoriosos em todos os jogos.

Fabinho em ação durante Fluminense x Independiente Del Valle, pela Copa Xerém (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense FC)

Com poucos dias de descanso entre os jogos da fase de grupos, o meia de 18 anos também demonstrou muita maturidade ao ressaltar a importância do descanso. E afirmou que sua meta por chegar no profissional do Tricolor passa por um trabalho duro na base.

- em que ter responsabilidade enorme de descanso dos jogadores. Temos todo o suporte de fisioterapia, banheira de gelo, recuperação, então estamos sempre preparados para todos os jogos. Futebol está muito difícil, então temos que ter um foco gigantesco para se cuidar bem, se alimentar bem, dormir bem, treinar bem e ter uma responsabilidade. Não pode dar muita bobeira, caso contrário a gente não consegue chegar nos objetivos, que é chegar no profissional e ajudar toda a minha família.

Na sexta-feira (3), o Fluminense faz sua estreia na Copinha diante da Inter de Limeira, às 17h (de Brasília), na cidade de Lins. Dessa vez, Fabinho não deve contar com a presença de seus pais por conta da distância para sua cidade natal, mas o jovem mentaliza chegar na decisão e ter o apoio dos familiares de pertinho em busca do tão sonhado título.