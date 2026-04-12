Savarino aponta dificuldades do Fluminense após derrota no Fla-Flu: 'Sofremos'

O meia Savarino analisou a derrota do Fluminense por 2 a 1 para o Flamengo, neste domingo (12), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol tricolor na partida, o jogador destacou a dificuldade da equipe sem a posse de bola e afirmou que o time precisa reagir para seguir na disputa pelas primeiras posições da tabela.

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Savarino afirmou que o Fluminense teve dificuldades principalmente no primeiro tempo, quando ficou menos tempo com a bola e encontrou problemas para desenvolver o jogo. Segundo o jogador, o desempenho melhorou na etapa final, quando a equipe conseguiu criar oportunidades.

— Olha, sim, como você falou, no primeiro tempo a gente não pegou muito a bola. Eu acho que nosso time tem essa característica. Quando não temos a bola, sofremos muito. Mas é assim, jogo difícil contra o Flamengo, sempre, sempre foi assim. No segundo tempo o time teve mais a bola, tivemos chance para empatar o jogo. Mas não alcançou — afirmou ao Premiere.

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Savarino marcou o único gol do Fluminense na derrota por 2 a 1 sobre o Flamengo no Brasileirão (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O jogador também destacou a necessidade de reação nas próximas rodadas para manter o Fluminense na briga pelas primeiras posições do campeonato.

— Temos que continuar brigando. Se queremos brigar ali em cima, temos que ganhar os próximos jogos ali pela frente — disse.

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✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 2 FLAMENGO

BRASILEIRÃO – 11ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 12 de abril de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

⚽ Gols: Pedro, aos 7'/1°T (0-1) e 6'/2°T (0-2); Savarino, aos 31'/2°T (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Martinelli e Castillo (FLU); Bruno Henrique (FLA);

🟥 Cartões vermelhos: Carrascal, aos 49'/2°T;

🏟️ Público: 44.833 presentes;

💰 Renda: R$ 3.554.437,50.

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👥 ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes, Renê (Arana); Martinelli (Savarino), Hércules e Lucho Acosta (Ganso); Serna, Canobbio e John Kennedy (Castillo).

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e De Arrascaeta (De la Cruz); Plata (Carrascal), Pedro (Luiz Araújo) e Samuel Lino (Bruno Henrique).

🧑‍⚖️ ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP), Bruno Boschilia (PR) e Paulo Roberto Alves Junior (PR)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)