Savarino aponta dificuldades do Fluminense após derrota no Fla-Flu: 'Sofremos'
Venezuelano marcou o único gol do Tricolor no clássico
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O meia Savarino analisou a derrota do Fluminense por 2 a 1 para o Flamengo, neste domingo (12), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol tricolor na partida, o jogador destacou a dificuldade da equipe sem a posse de bola e afirmou que o time precisa reagir para seguir na disputa pelas primeiras posições da tabela.
Savarino afirmou que o Fluminense teve dificuldades principalmente no primeiro tempo, quando ficou menos tempo com a bola e encontrou problemas para desenvolver o jogo. Segundo o jogador, o desempenho melhorou na etapa final, quando a equipe conseguiu criar oportunidades.
— Olha, sim, como você falou, no primeiro tempo a gente não pegou muito a bola. Eu acho que nosso time tem essa característica. Quando não temos a bola, sofremos muito. Mas é assim, jogo difícil contra o Flamengo, sempre, sempre foi assim. No segundo tempo o time teve mais a bola, tivemos chance para empatar o jogo. Mas não alcançou — afirmou ao Premiere.
O jogador também destacou a necessidade de reação nas próximas rodadas para manter o Fluminense na briga pelas primeiras posições do campeonato.
— Temos que continuar brigando. Se queremos brigar ali em cima, temos que ganhar os próximos jogos ali pela frente — disse.
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✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE 1 X 2 FLAMENGO
BRASILEIRÃO – 11ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 12 de abril de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
⚽ Gols: Pedro, aos 7'/1°T (0-1) e 6'/2°T (0-2); Savarino, aos 31'/2°T (1-2)
🟨 Cartões amarelos: Martinelli e Castillo (FLU); Bruno Henrique (FLA);
🟥 Cartões vermelhos: Carrascal, aos 49'/2°T;
🏟️ Público: 44.833 presentes;
💰 Renda: R$ 3.554.437,50.
👥 ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes, Renê (Arana); Martinelli (Savarino), Hércules e Lucho Acosta (Ganso); Serna, Canobbio e John Kennedy (Castillo).
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e De Arrascaeta (De la Cruz); Plata (Carrascal), Pedro (Luiz Araújo) e Samuel Lino (Bruno Henrique).
🧑⚖️ ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP), Bruno Boschilia (PR) e Paulo Roberto Alves Junior (PR)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
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