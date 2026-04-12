Zubeldía assume responsabilidade da derrota do Fluminense e comenta adiamento: 'Não foi isso'

Após a derrota do Fluminense para o Flamengo no Maracanã, Luis Zubeldía falou sobre o jogo em entrevista coletiva. O treinador avaliou a atuação do Tricolor e comentou o adiamento da partida, que gerou polêmica ao longo da semana.

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➡️Seleção Brasileira observa jogadores de Flamengo e Fluminense

— Obrigado por me fazer essa pergunta (sobre o adiamento). Não foi isso que determinou a derrota. A derrota aconteceu porque não jogamos bem futebol. Aconteceu porque eu assumi a responsabilidade, mas não foi uma questão de demagogia. Eu assumo porque acredito que o time fez um primeiro tempo ruim, porque tivemos dificuldade para penetrar o meio-campo deles, porque cometemos muitos erros. Então, independentemente dos acontecimentos — como o gol cedo, a situação do Lucho, que são coisas que você não espera — ainda assim eu assumo a responsabilidade e não aponto o dedo. Sobre essa questão de mudança de horário, de dia, a diretoria tem seus argumentos. Ponto final para eles. Para nós, também. É um assunto à parte. A gente pensou no jogo, e foi isso que fizemos. Então o resultado de hoje não passou por isso. Não passou por isso. Assim como fizemos um primeiro tempo ruim, fizemos um segundo tempo, na minha opinião, muito melhor, e terminamos muito perto de empatar. Muito perto. O Flamengo teve chances de contra-ataque, claro, mas nós terminamos dominando um grande time. Não estou satisfeito, porque perdemos, claro, mas jamais colocaria essa questão como motivo da derrota. Perdemos e não há nenhum tipo de desculpa — disse Zubeldía, que falou mais ainda sobre o desmepnho ruim da equipe:

— Se colocamos a barra alta é porque o rendimento vinha sendo bom, o elenco é bom e vínhamos fazendo bons jogos. Hoje, sim, tivemos um primeiro tempo, na minha opinião, ruim. Pode ter mérito do adversário, pode ser, como eu disse, responsabilidade minha. Eu assumo, aceito e reconheço. Mas acredito que, ainda assim, mesmo com um primeiro tempo abaixo do que vínhamos apresentando e sofrendo um 2 a 0 muito cedo, nós lutamos até o final da partida. E perder faz parte do caminho ao longo da temporada. Não queríamos perder, claro, mas o time seguiu, tentou até o último momento — e isso é essa equipe. Mesmo sem jogar bem, conseguimos competir até o fim contra um time que, eu digo, fez muito bem as coisas. Ainda assim, tivemos chance de empatar até o final. Depois, são situações que a temporada traz: empates ou derrotas. Agora, precisamos seguir tentando consolidar nossa maneira de jogar, sem deixar que um resultado ou um primeiro tempo ruim mude isso. E agora vem o jogo da Copa, que é muito importante e precisamos vencer. Depois, pensar no próximo compromisso para seguir brigando na parte de cima da tabela — concluiu.

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Sobre saída de Lucho e escolha por Ganso

— São decisões que às vezes são inesperadas, porque, claro, o planejamento pode ser um e depois muda aos 5, 6, 7 minutos, e você precisa tomar decisões rapidamente. De toda forma, não gosto de apontar um nome ou outro, porque me parece injusto tanto para quem não entrou quanto para quem entrou. Eu resumo assim: no momento em que jogamos mal, que foi um tempo, um pouco mais de um tempo, o responsável absoluto pelo time não ter jogado bem sou eu, independentemente das mudanças. Naquele momento, o Flamengo fez melhor as coisas, além desse incidente com o Lucho Acosta, que obviamente mudou um pouco, porque ninguém esperava que ele pudesse sofrer uma lesão. Isso quebrou um pouco o planejamento, além de um gol cedo, duas ações nos primeiros 10 minutos. Mas o futebol é assim. O certo é que todo o primeiro tempo não jogamos bem. E quando uma equipe não joga bem, uma das possibilidades é que o treinador seja o responsável. Eu assumo essa responsabilidade e digo isso com total honestidade, como sempre. O time não esteve bem no primeiro tempo. No segundo tempo, tentamos, independentemente dos nomes, voltar para o jogo. Sofremos dois contra-ataques rápidos e, mesmo assim, o time não se entregou. Corrigimos um pouco o perfil dos jogadores, os que entraram foram bem, conseguimos marcar, tivemos a chance de empatar. Eles também poderiam ter ampliado. O jogo ficou aberto, poderia ter sido para qualquer lado. Poderia ter terminado empatado, 2 a 1, 3 a 1… o futebol tem isso. Para concluir: houve um tempo em que não fomos bem, e a responsabilidade é minha, mais do que dos jogadores, além das imprecisões que tivemos no primeiro tempo.

O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (15) e recebe o Independiente Rivadavia às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, o Tricolor segue com 20 pontos e cai para a quinta colocação na tabela.

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Flamengo e Fluminense se enfrentaram no Maracanã (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

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