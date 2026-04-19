Herói do Fluminense, John Kennedy passa mal e vomita no gramado após jogo contra o Santos

O domingo (19) na Vila Belmiro foi de glória, mas também de superação física para John Kennedy. Após marcar o gol da virada do Fluminense sobre o Santos, aos 40 minutos do segundo tempo, o atacante demonstrou o desgaste extremo e acabou passando mal ainda no gramado, chegando a vomitar logo após o apito final da partida.

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John Kennedy marcou o gol da vitória do Fluminense contra o Santos no Brasileirão (Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

A situação, que preocupou torcedores e a comissão técnica tricolor, tem uma explicação clara: o jogador já vinha lidando com um quadro de gripe desde antes do início do confronto. Mesmo apresentando sintomas, o camisa 9 fez questão de ir para o jogo e compor o elenco de Luis Zubeldía em um momento de extrema necessidade do clube.

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Confira as informações do jogo entre Santos x Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 2X3 FLUMINENSE

BRASILEIRÃO - 12ª Rodada

📆 Data e horário: domingo, 19 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

🥅 Gols: Gabigol (08'/1ºT) e Barreal (11'/2ºT) Santos; Savarino (23'/1ºT), Castillo (23'/2ºT) e John Kennedy (40'/2ºT) Fluminense;

🟨 Cartões amarelos: Igor Vinicius, Gustavo Henrique, Gabigol e Lucas Veríssimo (SAN); Bernal, Alisson e Otávio (FLU);

🟥 Cartões vermelhos: -

👭Público: 14.179

💰Renda: R$1.192.798,58

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️ VAR: Rodolfo Toski Marques (PR)

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ESCALAÇÕES

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal (Lautaro); Willian Arão, Gustavo Henrique (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Thaciano) e Neymar; Moises (Rafael Gonzaga) e Gabigol. (Técnico: Cuquinha)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal (Otávio), Hércules e Alisson (John Kennedy); Savarino (Riquelme), Serna (Renê) e Castillo (Ganso). (Técnico: Luis Zubeldía)