O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o América de Cali, nesta terça-feira (19), no Maracanã. Germán Cano está fora da partida por conta de entorse no joelho direito; por outro lado, Gabriel Fuentes volta a ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho.

O lateral-esquerdo não entra em campo desde a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras pelo Brasileirão, no último dia 23. Ele sofreu lesão no músculo posterior da coxa durante treino do Tricolor e foi desfalque nas últimas semanas.

Contudo, o Fluminense segue com ausências importantes. Além de Cano, Nonato, Soteldo, Thiago Silva e Ignacio ainda não foram liberados para atuar e não estão à dispoição para o duelo com o América de Cali. Todos fazem trabalho de transição após se recuperarem de contusões.

Relacionados do Fluminense para enfrentar o América de Cali

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

Defensores: Davi Schuindt, Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Manoel, Renê, Samuel Xavier e Thiago Santos;

Meio Campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lezcano, Lima, Lucho Acosta, Martinelli e PH Ganso;

Atacantes: Canobbio, Evê, John Kennedy, Keno, Kevin Serna e Riquelme.

Jogadores do Fluminense relacionados contra o América de Cali, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana (Foto: Divulgação / Fluminense)

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X AMÉRICA DE CALI

OITAVAS DE FINAL, VOLTA - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: Terça-feira, 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: SBT e Paramount

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli e Ganso (Lima); Canobbio, Serna e Everaldo.

AMÉRICA DE CALI (Técnico: Diego Raimondi)

Soto; Castillo, Mina, Navarro e Tovar; Carrascal, Pestaña e Escobar; Murillo, Lucumi (Palacios) e Ramos.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)