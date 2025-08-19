Sem Cano e com retorno, Fluminense divulga relacionados contra o América de Cali
Tricolor enfrenta a equipe colombiana no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana
O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o América de Cali, nesta terça-feira (19), no Maracanã. Germán Cano está fora da partida por conta de entorse no joelho direito; por outro lado, Gabriel Fuentes volta a ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho.
O lateral-esquerdo não entra em campo desde a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras pelo Brasileirão, no último dia 23. Ele sofreu lesão no músculo posterior da coxa durante treino do Tricolor e foi desfalque nas últimas semanas.
Contudo, o Fluminense segue com ausências importantes. Além de Cano, Nonato, Soteldo, Thiago Silva e Ignacio ainda não foram liberados para atuar e não estão à dispoição para o duelo com o América de Cali. Todos fazem trabalho de transição após se recuperarem de contusões.
Relacionados do Fluminense para enfrentar o América de Cali
Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;
Defensores: Davi Schuindt, Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Manoel, Renê, Samuel Xavier e Thiago Santos;
Meio Campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lezcano, Lima, Lucho Acosta, Martinelli e PH Ganso;
Atacantes: Canobbio, Evê, John Kennedy, Keno, Kevin Serna e Riquelme.
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X AMÉRICA DE CALI
OITAVAS DE FINAL, VOLTA - SUL-AMERICANA
📆 Data e horário: Terça-feira, 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SBT e Paramount
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli e Ganso (Lima); Canobbio, Serna e Everaldo.
AMÉRICA DE CALI (Técnico: Diego Raimondi)
Soto; Castillo, Mina, Navarro e Tovar; Carrascal, Pestaña e Escobar; Murillo, Lucumi (Palacios) e Ramos.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)
