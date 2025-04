Thiago Neves acompanha Corinthians x Fluminense em ‘estágio’ com diretor do Timão

Thiago Neves, ex-meia do Fluminense, está na Neo Química Arena para acompanhar a partida do Tricolor contra o Corinthians ao lado de um diretor do Timão. A visita é parte de um estágio que o ex-atleta realiza com Fabinho Soldado, com quem atuou no clube carioca.

O ex-jogador assistirá o confronto entre Corinthians e Fluminense nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Aposentado dos gramados desde 2023, Thiago Neves ensaia um novo caminho profissional.

O ex-atleta está com Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians desde 2024, para acompanhar o dia a dia da profissão. Na terça-feira (15), Thiago Neves esteve no CT Dr. Joaquim Grava, para assistir o treinamento do Timão. O processo de 'estágio' não é algo oficial entre o clube e o ex-meia, e a visita deve durar somente esta semana.

História no Tricolor

Aposentado desde 2023, o jogador atuou com Fabinho Soldado justamente no Fluminense, onde conquistaram a Copa do Brasil de 2007. Thiago Neves construiu uma história no Tricolor Carioca. Ao longo de três passagens, foram 122 jogos, 29 gols e mais três títulos além do mata-mata nacional: um Campeonato Brasileiro, um Campeonato Carioca e uma Taça Guanabara, rodos conquistados em 2012.

Thiago Neves defendeu o Fluminense em três passagens e fez história no clube carioca (Foto: Ricardo Cassiano/Lancepress!)

Ao longo da carreira, o ex-meia também colecionou passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como Cruzeiro, Flamengo, Sport, Grêmio, além de ter atuado fora do país, no Al Hilal, da Arábia Saudita, Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Pela Seleção Brasileira, foram sete partidas, além de passagens pelas equipes de base da amarelinha.