Renê para web após ‘pílula misteriosa’ e golaço em Corinthians x Fluminense

Renê abriu o placar para o Fluminense contra o Corinthians em partida válida pelo Brasileirão, nesta quarta-feira (16). O lateral esquerdo acertou um chute de primeira, de fora da área, sem chances para o goleiro do Timão. O curioso é que, momentos antes do gol, o jogador foi mostrado na transmissão tomando uma pílula na beira do gramado.

Logo depois de tomar a pílula, o jogador bateu uma falta para a área. A defesa do Corinthians afastou a bola, que sobrou novamente para Renê. O lateral acertou um chute de rara felicidade e fez a web questionar, de forma bem-humorada, que pílula o tricolor tinha tomado.

De que era a pílula que Renê tomou?

Inicialmente misteriosa, a pílula que Renê tomou antes de abrir o placar em Corinthians x Fluminense, foi para tratar do enjoo que o jogador estava sentindo. A informação foi dada na transmissão da CazéTV.

Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é na Neo Química Arena, em São Paulo, e terá transmissão da Record (TV aberta) e Premiere (streaming).

Os clubes vivem momentos distintos no Brasileirão. Sob o comando de Reato Gaúcho, o Fluminense vive a empolgação de ter vencido nas duas últimas rodadas, contra RB Bragantino e Santos. O clube soma seis pontos e ocupa o quinto lugar da competição nacional. A única baixa dos cariocas para o confronto será o zagueiro Thiago Silva, que sofreu uma lesão na coxa direita.

O Corinthians vem de uma derrota para o Palmeiras por 2 a 0, na última rodada do Brasileirão. Ramón Díaz sofre para escalar a equipe, que atualmente conta com cinco desfalques: Hugo Souza, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri, Igor Coronado e Rodrigo Garro. O Timão é o nono colocado e busca uma vitória ao lado do seu torcedor para subir na tabela.