Renato Gaúcho tinha uma única tarefa na tarde de domingo (6): retribuir o carinho que o torcedor do Fluminense tem dado desde o anúncio para a sétima passagem do técnico pelo clube. A missão foi cumprida ao vencer o Bragantino.

Antes mesmo de a bola rolar era possível notar nos arredores do Maracanã o otimismo dos torcedores com a volta do técnico. Para completar, o Fluminense e a Superbet, patrocinadora máster do clube, prepararam uma ação nostálgica. A camisa usada contra o Bragantino contava com o slogan "Ame o Rio", remetendo ao uniforme que Renato jogou quando marcou de barriga o gol do título carioca de 1995.

Momentos antes do jogo começar, a torcida do Fluminense homenageou cada jogador gritando o nome do respectivo atleta. Na vez de Renato Gaúcho, os tricolores ecoaram uma música, que relembra o antológico gol de barriga e provoca o rival, o Flamengo. Confira no player acima.

Martinelli comemora seu gol com Thiago Silva tendo às costas a inscrição 'Ame o Rio'. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Na coletiva, Renato disse que não deu tempo de sentir se o carinho dado pela torcida do Fluminense é maior do que das outras vezes. O técnico também reforçou que se sente em casa.

- Fico feliz pelo carinho do torcedor que me recebeu. Eles mandam mensagem e tudo, mas nem deu tempo para perceber isso direito (carinho maior nesta chegada). É muito trabalho. A minha voz está indo embora. Mas fico feliz, porque o torcedor do Fluminense sempre me tratou com muito carinho. Podem ficar tranquilos que eu sei da preocupação de que temos coisas a corrigir. Apesar do pouco tempo, vamos corrigir. A gente quer sempre trabalhar bastante para a alegria do nosso torcedor.

- Sempre fico feliz com o carinho do torcedor, procuro devolver com vitórias. Depois de 11 anos, me sinto feliz. Me sinto em casa aqui.

Renato Gaúcho marcou um gol antológico de barriga pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

Agora, o Fluminense começa a preparação visando a 2ª rodada da Sul-Americana. O Tricolor volta a campo na quinta-feira (10), quando enfrenta o GV San José, às 20h30, no Maracanã.