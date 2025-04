Fluminense: Ganso fala de retorno aos gramados e exalta Renato Gaúcho

O Fluminense venceu o Bragantino por 2 a 1, no final da tarde deste domingo (6), no Maracanã, em partida válida pela 2ª rodada do Brasileirão, e conquistou primeiro triunfo no campeonato. A partida contou com o retorno de Ganso aos gramados na estreia de Renato Gaúcho no comando do Tricolor.

Fora dos gramados desde o início de fevereiro por conta de miocardite em decorrência de um quadro viral agudo que o atleta teve em novembro, o retorno veio com os três pontos e o reencontro com a torcida. Após o apito final, o camisa 10 ressaltou o sentimento de voltar a campo.

– Vitória importantíssima. É um campeonato muito difícil, mostra que todos os jogos são complicadíssimos, a equipe do Red Bull muito bem treinada, melhorou muito no segundo tempo. Conquistar os três pontos em casa nessa competição é muito importante. Agora é só agradecer à Deus, as pessoas que ajudaram, todo o pessoal do clube, minha família, minha esposa, meus filhos, todo mundo. Estou voltando aos poucos, já foi um bom teste ter que correr atrás da equipe do Red Bull, que é uma identidade muito alta. Agora é só entrar no ritmo.

O confronto contra o Bragantino foi o duelo de de estreia do técnico Renato Gaúcho, apresentado na última sexta-feira (4), no CT Calos Castillo. Trabalhando juntos pela primeira vez, Ganso exaltou a chegada do novo comandante.

– É a primeira vez que eu estou trabalhando com o Renato, espero que a gente possa conquistar muitos títulos, muita coisa boa. Ele tem se mostrado um cara super do bem, a gente conhece o meio do futebol, muita gente fala super bem dele.

Como foi o jogo?

O Fluminense foi superior ao Bragantino no primeiro tempo, apesar dos 45 minutos iniciais terem sido mornos. O Tricolor levou perigo ao gol de Cleiton em poucas oportunidades.

Aos cinco minutos, Hércules tabelou com Arias, que finalizou para Cleiton fazer uma boa defesa. A bola ainda bateu na trave após o chute do atacante colombiano. Aos 11 minutos, Canobbio saiu cara a cara com o goleiro do Bragantino e mandou por cima do gol.

Foi somente aos 34 minutos que o Fluminense abriu o placar. Após bate-rebate depois do chute de Canobbio, Lima ficou com a bola, driblou Cleiton e balançou a rede.

O segundo tempo começou da mesma maneira que o primeiro. O Bragantino cresceu na partida com as substituições feitas por Fernando Seabra e colocou Fábio para trabalhar. No entanto, foi somente aos 38 minutos que o Massa Bruta conseguiu balançar a rede.

Hurtado cobrou falta da intermediária, e Fábio afastou mal. No rebote, Isidro Pitta cabeceou e empatou para o Bragantino.

Quando tudo se encaminhava para um amargo empate do Fluminense, Martinelli garantiu os primeiros três pontos no Brasileirão. Arias cobrou escanteio pela direita, e Thiago Silva finalizou para Guzmán tirar em cima da linha. No rebote, o volante colocou o Tricolor à frente do placar nos acréscimos.

O Fluminense volta a campo na quinta-feira (10), quando enfrenta o GV San José na 2ª rodada da Sul-Americana. A bola rola às 20h30, no Maracanã. Já o Bragantino recebe o Botafogo no sábado (12), às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 3ª rodada do Brasileirão.