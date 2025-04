Renato Gaúcho pediu "calma e tranquilidade" com os jogadores, sobretudo, aos que são formados em Xerém. Martinelli, autor do gol da vitória do Fluminense, chegou a ser vaiado pelos torcedores que compareceram ao Maracanã.

- É sempre ruim a gente escutar as vaias por parte da torcida e perseguir A, B ou C. Mas isso tudo com o tempo, com certeza, vai melhorar. É com trabalho, sempre falo para eles que o reflexo da torcida é o reflexo do time em campo. O Martinelli estava sendo perseguido pela torcida e, de repente, foi o herói do jogo. É um garoto de Xerém, tem que ter calma, tranquilidade. Aí daqui a pouco, o presidente vende e (perguntam), "por que vendeu?". As coisas vão melhorar, pode ter certeza. Tudo que o torcedor quer é que a equipe vença. Hoje, mesmo com todas as dificuldades, fizemos o nosso dever de casa - pediu Renato Gaúcho.

O Fluminense volta a campo na quinta-feira (10), quando enfrenta o GV San José na 2ª rodada da Sul-Americana. A bola rola às 20h30, no Maracanã.

Fluminense venceu o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)

Confira mais respostas de Renato Gaúcho, técnico do Fluminense:

GANSO

- Quanto ao Ganso, ele me passou confiança, falou que estava se sentindo bem. Apesar do longo período que esteve parado. Mas, acima de tudo, é uma vitória dele ter se recuperado 100% depois do problema. Lógico, que ainda está longe das melhores condições físicas e técnicas deles, mas isso ele vai recuperar. O mais importante é que ele está feliz por ter voltado e está 100% recuperado do problema dele. Mas a parte física e a parte técnica, ele vai recuperar.

AJUSTES NA EQUIPE

- Isso é com o tempo. Ninguém é mágico para corrigir os erros em dois dias. Eu sei o que precisa corrigir, mas não vai ser da noite para o dia. O tempo é curto, falta tempo. Gostei da atitude dos jogadores. Desde o primeiro minuto jogamos no campo do adversário. Cedemos espaço para o Bragantino no segundo tempo, e coloquei sangue novo depois. É difícil correr atrás do adversário, eles nos colocaram para trás. Mesmo com as dificuldades conseguimos os três pontos. É um campeonato difícil e longo, tem que ganhar. Gostei da maior parte do jogo da equipe. Quero ajustar, sei o que vou ajustar, mas no momento o maior problema é o tempo.

RETORNO AO FLUMINENSE APÓS 11 ANOS

- Sempre fico feliz com o carinho do torcedor, procuro devolver com vitórias. Depois de 11 anos, me sinto feliz. Me sinto em casa aqui.

FUENTES

- É recuperar a forma física. Conversei pouco com os fisiologistas. Tentei colocar quem estava jogando. Por isso coloquei a mesma equipe. Aos poucos vou conversar com o departamento médico para saber quando poderão voltar. Dei atenção a quem começou a partida e levei ao banco quem tinha condições.

CANOBBIO E ARIAS

- Foi opção. Ele (Canobbio) correu, ele já vinha mancando desde o primeiro tempo em uma dividida que teve com o adversário. Eu tinha que mudar, colocar sangue novo, ele estava bastante desgastado da mesma forma que o Arias. Vocês não sabem, mas o Arias teve febre essa noite. Mas eu falei com o Arias, ele falou que estava se sentindo bem, mas eu tive que colocar o Keno também por esse lado aí para que a gente pudesse ter pelo menos um para um que é importante no futebol. E esse jogador nós temos que é o Keno, para segurar a bola na frente, cavar uma falta e conseguir uma jogada de fundo, Por isso que eu tirei o Canobbio e deixei o Arias. Então, tem muitas coisas durante a partida que vocês não sabem, mas o treinador sabe. Eu falei com o jogador, falei com o departamento médico, eu sabia desse problema do Arias, mas, por incrível que pareça, lá pela metade do segundo tempo ele começou a fazer boas jogadas pelo lado direito, por isso que eu o mantive.

CONVERSA COM JOGADORES

- Muito bom, muito feliz. Como treinador fala com treinador, jogadores também se falam. É bom ouvir boas notícias ao meu respeito. Mas quem faz o trabalho ficar leve é o próprio treinador. Já tinha trabalhado com alguns jogadores, conheço a parte técnica. A partir de amanhã começo a fazer coletivo para conhecer as características de alguns atletas. Posso fazer mexidas erradas justamente porque ainda não conheço, por isso vou fazer coletivo. Mas faz parte. No dia a dia a gente vai procurando acertar em todos os setores. Não tem um time no mundo que não precise de ajuste. Conheço quase todo o grupo, me deram uma boa resposta. Vamos melhorar no decorrer dos jogos.