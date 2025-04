Lima foi um dos destaques do Fluminense na vitória sobre o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, o meia celebrou o retorno de Ganso, que sofreu um tempo longe dos gramados em razão de uma miocardite, e dedicou o resultado ao companheiro de equipe.

Lima abriu os caminhos da vitória do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)

- Foi o que falamos ali: jogos com derrotas ou vitórias fazem parte do futebol. Mas ter um jogador como o Ganso ou qualquer outra pessoa de volta, com a saúde em dia, é muito feliz. Fazer o que ele ama, que é jogar futebol. A qualidade que ele tem. É uma vitória a mais para a gente ele estar dentro de campo. A vitória foi para ele - disse Lima após a vitória do Fluminense.

O Fluminense volta a campo na quinta-feira (10), quando enfrenta o GV San José na 2ª rodada da Sul-Americana. A bola rola às 20h30, no Maracanã.

Veja mais respostas de Lima, meia do Fluminense, na zona mista:

ANÁLISE DA PARTIDA

- Feliz pelo gol e pela vitória. Como o Renato falou, não tem jogo fácil. Bragantino com muitos garotos, soltos e leves, mas conseguimos manter bem a nossa postura e conseguir a vitória dentro de casa.

IMPORTÂNCIA DO LIMA

- Estou sempre querendo ajudar. Nunca Puxei esses dados pelo Fluminense, mas fico feliz de estar ajudando com assistências ou gols.

CALENDÁRIO

- Fortaleza foi um jogo difícil. Eu já joguei várias vezes lá contra eles. Depois o jogo da Sul-Americana, que foi muito complicado, e conquistamos essa vitória importante. Difícil jogar lá. Agora temos a mudança de treinador. Vencemos em casa, que é muito importante. Agora tem jogo da Sul-Americana e vamos trabalhar para conseguir a vitória dentro de casa.