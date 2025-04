O Fluminense venceu o Bragantino por 2 a 1, no final da tarde deste domingo (6), no Maracanã, em partida válida pela 2ª rodada do Brasileirão. Na estreia de Renato Gaúcho como técnico, Lima abriu o placar, e Isidro Pitta deixou tudo igual para o Massa Bruta. Nos acréscimos, Martinelli garantiu a vitória tricolor.

Com a vitória, o Fluminense conquistou os primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. Agora, o Tricolor é o 7º colocado com 3 pontos. O Bragantino, por sua vez, ocupa a 16ª posição na tabela com apenas 1 pontos.

Como foi o jogo?

O Fluminense foi superior ao Bragantino no primeiro tempo, apesar dos 45 minutos iniciais terem sido mornos. O Tricolor levou perigo ao gol de Cleiton em poucas oportunidades.

Aos cinco minutos, Hércules tabelou com Arias, que finalizou para Cleiton fazer uma boa defesa. A bola ainda bateu na trave após o chute do atacante colombiano. Aos 11 minutos, Canobbio saiu cara a cara com o goleiro do Bragantino e mandou por cima do gol.

Foi somente aos 34 minutos que o Fluminense abriu o placar. Após bate-rebate depois do chute de Canobbio, Lima ficou com a bola, driblou Cleiton e balançou a rede.

O segundo tempo começou da mesma maneira que o primeiro. O Bragantino cresceu na partida com as substituições feitas por Fernando Seabra e colocou Fábio para trabalhar. No entanto, foi somente aos 38 minutos que o Massa Bruta conseguiu balançar a rede.

Hurtado cobrou falta da intermediária, e Fábio afastou mal. No rebote, Isidro Pitta cabeceou e empatou para o Bragantino.

Quando tudo se encaminhava para um amargo empate do Fluminense, Martinelli garantiu os primeiros três pontos no Brasileirão. Arias cobrou escanteio pela direita, e Thiago Silva finalizou para Guzmán tirar em cima da linha. No rebote, o volante colocou o Tricolor à frente do placar nos acréscimos.

Outro grande destaque do Fluminense fica por conta do retorno de PH Ganso. O meia voltou a entrar em campo pelo Fluminense após se recuperar de uma miocardite, um problema no coração, que o deixou longe dos gramados durante este início de temporada. A última partida que o jogador disputou pelo Tricolor foi na 36ª rodada do Brasileirão.

Ganso voltou a jogar com a camisa do Fluminense após se recuperar de uma miocardite (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O que vem pela frente?

O Fluminense volta a campo na quinta-feira (10), quando enfrenta o GV San José na 2ª rodada da Sul-Americana. A bola rola às 20h30, no Maracanã. Já o Bragantino recebe o Botafogo no sábado (12), às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 3ª rodada do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 BRAGANTINO

2ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 6 de abril, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Lima (34' do 1ºT), Isidro Pitta (38' do 2ºT) e Martinelli (47' do 2ºT);

🟨 Cartão amarelo: Hércules (FLU);

💸 Renda: R$ 866.231,50;

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 19.729.

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lima (PH Ganso); Canobbio (Keno), Jhon Arias e Germán Cano (Everaldo).

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Matheus Fernandes (Eric Ramires) e Jhon Jhon (Isidro Pitta); Laquintana (Henry Mosquera), Vinicinho (Lucas Barbosa) e Eduardo Sasha.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO);

4️⃣ Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO);

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).