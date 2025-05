Renato defende temporada do Fluminense após vaias da torcida: ‘O que está ruim?’

Técnico do Fluminense, Renato Gaúcho saiu em defesa do desempenho na temporada após a vitória por 2 a 0 sobre o Unión Española nesta quarta-feira (14), pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Apesar do resultado, a equipe saiu vaiada de campo. Em entrevista coletiva após a partida no Maracanã, o treinador admitiu problemas, mas colocou o Tricolor entre os melhores times do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

— Deixa eu falar uma coisa para vocês: o meu grupo é bom, não é só aqui no Fluminense que se perde gol, se toma as decisões precipitadas. Qual o time, qual o clube que não tem problemas? Atrás, no meio, na frente. Então, em cima disso, eu queria falar o seguinte: o Fluminense está disputando três competições no momento. Fluminense para passar para a próxima fase da Sul-Americana depende de si próprio, com o jogo aqui dentro do Maracanã, independente do resultado do jogo do nosso adversário amanhã. Então, nós estamos a 90 minutos de uma vitória para passarmos para a próxima fase. O Fluminense está por um empate para passar da fase da Copa do Brasil. O Fluminense é o quinto no Brasileiro — disparou Renato Gaúcho.

— Aí eu pergunto: o que vocês querem? Então, o que vocês querem? Problemas, todos os clubes têm. O Fluminense está muito bem no Campeonato Brasileiro. Precisamos melhorar? Sim, claro que nós precisamos melhorar. O Palmeiras, que é o primeiro, se você perguntar para o Abel, ele vai falar: "Sim, nós temos que melhorar". Outros grandes clubes também que estão na nossa frente, eles precisam melhorar. Por que nós não precisamos melhorar? Lógico que a gente treina para estar sempre na boa. Quanto mais acima da tabela, melhor. Fizemos um grande jogo contra o Atlético Mineiro. Três dias depois, nós estamos aqui, de novo, mais uma decisão. Então, todos os jogos são decisivos para a gente. Estamos perdendo bastantes jogadores para o Departamento Médico. Não é fácil. Nós temos problemas tanto quanto os outros clubes também têm — seguiu o treinador.

continua após a publicidade

Renato voltou a citar a situação do Tricolor nas três competições em que disputa e citou as lesões no elenco. Além disso, apontou que o problema estaria na expectativa dos torcedores que vão ao Maracanã esperando "show".

— Será que está tão ruim assim? Na minha opinião, não. Estou perdendo jogadores, como todos os clubes perdem, por lesões, mas eu gosto muito do meu grupo, e agora nós temos outra janela no mês que vem. A gente tem que continuar nessas duas fases, tanto da Copa do Brasil como da Sul-Americana, e se manter entre os primeiros no Campeonato Brasileiro. Esse é o nosso objetivo. Mas, vocês querem que a gente faça o quê? Eu entendo o torcedor. Tenho visto todos os jogos dos brasileiros na Sul-Americana. O melhor colocado brasileiro da competição é o Fluminense. O que está ruim? Precisamos melhorar? Sim. A gente treina para melhorar cada vez mais — disse Renato.

continua após a publicidade

— Problema é que o torcedor já sai de casa achando: "Vamos lá no Maracanã, que é goleada, que é show". Não é por aí. É só vocês assistirem os outros jogos, de todas as competições, inclusive da Sul-Americana. Vê os outros clubes brasileiros. É lógico que a minha preocupação é com o Fluminense, mas eu olho todos os jogos. Então, quando eu falo do Fluminense, bem ou mal a gente precisa melhorar, mas é o melhor dos brasileiros na competição. E depende só de si, em 90 minutos aqui no Maracanã, em frente a nossa torcida, para passar para a próxima fase. A gente tem que ter muita calma, porque senão, cada jogo tem que ter um time, cada 30 dias tem que ter um treinador, e assim vai. Não é só o Fluminense que precisa melhorar. É só vocês olharem ao redor e verem todos os clubes brasileiros nas outras competições — concluiu o técnico.

➡️ Fluminense: Arias explica por que não cobrou pênalti contra o Unión Española