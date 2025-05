Fluminense: Arias explica por que não cobrou pênalti contra o Unión Española

Jhon Arias sofreu pênalti que poderia ter aberto o placar para o Fluminense diante do Unión Española nesta quarta-feira (14), pela Sul-Americana, mas Everaldo acabou desperdiçando a oportunidade. Principal batedor da equipe, o colombiano explicou por que não cobrou a penalidade. O Tricolor acabou vencendo a partida no Maracanã, com gols de Keno e Samuel Xavier.

— O Everaldo também é um cobrador de pênaltis. A gente tem vários cobradores de pênaltis, eu sou um deles, o próprio Ganso é um deles. Tem vários, na verdade. Everaldo também vem treinando, vem com essa confiança de bater. Ele é nosso centroavante, ele é um cara que bate bem pênaltis. No momento foi uma decisão junta, em conjunto a gente decidiu que ele era o indicado para bater. E ele errou, faz parte, faz parte do futebol, do que pode acontecer. Não quer dizer que se eu batesse faria o gol, eu também podia errar — explicou Arias em entrevista à ESPN na saída do campo.

O camisa 21 comentou também a situação do Fluminense na Sul-Americana. Com a vitória sobre o Unión Española, a equipe chega aos dez pontos e enfrenta o Once Caldas - que tem nove, com um jogo a menos - na última rodada, em duelo que vale a liderança do grupo F.

— A gente sabe que era importante vencer hoje para chegar com essa possibilidade de brigar pela primeira vaga contra o Once Caldas. Foi um primeiro tempo difícil, no qual a gente não fez um bom jogo. No segundo tempo, a gente conseguiu melhorar, conseguiu fazer um gol logo cedo. A gente está nesse caminho, faltam coisas para melhorar, faltam coisas para encaixar. Você não pode tapar o sol com um dedo, mas hoje vencemos, que era o importante — afirmou Arias.

