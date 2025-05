Melhores momentos: Fluminense vence o Unión Española e briga pela liderança do grupo

Mesmo com dificuldades, o Fluminense derrotou o Unión Española por 2 a 0 no Maracanã, na noite desta quarta-feira (14). Com um a mais desde os 25 minutos do primeiro tempo, Keno e Samuel Xavier fizeram os gols da vitória, e o Tricolor voltou a vencer na Sul-Americana, assumindo provisoriamente a liderança do grupo F.

Agora, o Tricolor aguarda o confronto entre Once Caldas e GV San José, que jogam na quinta-feira (15), às 23h. Em caso de vitória do time colombiano, o Flu cai novamente para a segunda colocação e precisará vencê-los na última rodada, no Rio de Janeiro. No entanto, se perderem ou empatarem, a equipe brasileira se mantém na ponta e poderá jogar por um empate.

Fluminense x Unión Española: como foi o jogo?

O nome do primeiro tempo foi Torgnascioli. O goleiro do Union Española fez pelo menos quatro defesas difíceis que teriam colocado o Fluminense na frente do placar. Precisando vencer e jogando em casa, os cariocas tomaram a iniciativa na partida e sofreram pouco defensivamente diante de um adversário que, quando tinha a posse de bola, não conseguia progredir. No entanto, devido à marcação desencaixada do Tricolor, o time chileno encontrou espaço para tabelar próximo à área e Aránguiz finalizou para a defesa de Fábio.

Trabalhando principalmente pela direita, na dobradinha de Arias e Samuel Xavier, o Flu levou teve sua primeira chance numa cobrança curta de escanteio para o lateral-direito, que chutou cruzado rente à trave. Depois, foi a vez de Everaldo, que recebeu cruzamento de Keno, e cabeceou para mais uma defesa de Torgnascioli. Aos 25 minutos, Ganso deu passe açucarado para a infiltração de Arias, que foi puxado por Nuñez. O pênalti não foi marcado no ato, mas após a revisão do VAR, que ocasionou também a expulsão do meia chileno. Mesmo com os cobradores oficiais do time em campo (Arias e Ganso), Everaldo foi para a batida, mas parou no goleiro adversário duas vezes.

Depois de saírem vaiados do intervalo, o Fluminense voltou com outra postura e abriu o placar aos dois minutos. Arias carregou pela direita até a linha de fundo e cruzou na segunda trave para Keno balançar as redes. Com um a mais, o Tricolor continuou pressionando, mas sem eficiência. Em mais uma jogada do colombiano na linha de fundo, encontrou um passe rasteiro e Keno, livre, bateu fraco nas mãos do goleiro. Os donos da casa seguiram empilhando oportunidades de ampliar o marcador e consolidar a vitória.

Para afastar o momento ruim, Samuel Xavier aproveitou o rebote em chute de Martinelli e fez o segundo do Fluminense. No lance seguinte, Keno por pouco não marcou o terceiro de cobertura, mas a finalização saiu fraca e a defesa chilena afastou o perigo.

Keno em ação pelo Fluminense diante do Unión Española (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

O que vem por aí?

O Fluminense volta as atenções para o Brasileirão e visita o Juventude no estádio Alfredo Jaconi no próximo domingo (18), às 16h (de Brasília), pela nona rodada. Pela Sul-Americana, volta a entrar em campo no dia 29 (quinta-feira) e recebe o Once Caldas.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 0 UNIÓN ESPAÑOLA

5ª rodada — Fase de Grupos — Copa Sul-Americana

📆 Data e horário: quarta-feira (14), 14 de maio, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

🚩 Árbitro: Yael Falcon (ARG)

Gols: Keno (2'/2T), Samuel Xavier (33/2T)

Cartões amarelos: Naranjo, Jeraldino, Vidal (UES); Keno, Freytes (Flu)

Público: 15.929 pessoas;

Renda: R$ 393.447,50.

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier (Hércules), Ignácio, Freytes e Fuentes; Martinelli, Nonato e Ganso (Serna); Arias, Canobbio (Keno (Lezcano) e Everaldo (Isaque).

UNIÓN ESPAÑOLA (Técnico: José Luis Sierra Pando)

Torgnascioli; Ramirez, Vidal, Díaz e Norambuena; Jáuregui, Nuez e Aránguiz (Espinoza); Uribe (Vásquez), Ovelar (Naranjo) e Suárez (Jeraldino).