Fluminense x Unión Española: Canobbio é levado ao hospital por lesão

Agustín Canobbio precisou ser encaminhado ao hospital por conta de lesão sofrida no duelo entre Fluminense e Unión Española nesta quarta-feira (14), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O atacante tem suspeita de afundamento facial.

O uruguaio deixar o campo logo aos oito minutos do primeiro tempo, três minutos após choque com o goleiro adversário Franco Torgnascioli. Ele foi substituído por Keno, que acabou marcando o gol que abriu o placar para o Tricolor.

Canobbio ficou por alguns minutos no banco de reservas e foi rapidamente avaliado pelo médico do Fluminense antes de descer para o vestiário. Na sequência, o jogador foi levado a um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Renato Augusto teve lesão similar

Companheiro de Canobbio no Tricolor, Renato Augusto sofreu afundamento da face há 17 anos, quando atuava pelo rival Flamengo. O meia passou por cirurgia e teve parte dos ossos do lado direito da face reconstituídos, com três placas de titânio e 11 parafusos utilizados. Já em 2013, pelo Corinthians, o veterano precisou passar por novo procedimento e atuar com máscara de proteção.