Hércules celebra primeiro gol com a camisa Tricolor

O volante Hércules foi um dos destaques do Fluminense, no empate em 1 a 1 com o Juventude, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o meio campista falou sobre a polêmica vivida no seu início de jornada pelo Tricolor e destacou que o apoio de seus companheiros e de sua família foi fundamental para virar a página.

- Assim que cheguei aqui no Fluminense, ficou um pouco complicada a minha situação. Minha família me deu força para continuar trabalhando firme e forte, e eu continuei firme, e vou continuar trabalhando para as coisas melhorarem, junto com o grupo. Eles sempre me apoiaram, me deram forças também - disse o volante.

Nas últimas semanas, o volante Hércules foi alvo de críticas pelo desempenho e isso gerou teorias de que estaria descompromissado e até indo para festas no Rio de Janeiro. Esse cenário gerou uma onda de solidariedade com o jogador, que recebeu o carinho de Keno quando o atacante abriu o placar na vitória sobre o Unión Española, pela Sul-Americana, e hoje foi festejado pelo companheiros ao balançar as redes pela primeira vez com a armadura tricolor.

- Queria que as coisas melhorassem. A família vê que a gente sente, porque as coisas não estão dando certo. Mas como a minha família sempre falou, quem trabalha, Deus ajuda e eu tô trabalhando - finalizou.

Com o empate nesta rodada, o Fluminense chegou aos 14 pontos e ocupa a 7ª posição no Brasileirão. A equipe terá um duelo decisivo pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (21), diante da Aparecidense, às 19h30. O Tricolor venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e pode até empatar para garantir a classificação.

Hércules comemora seu primeiro gol pelo Fluminense (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Próximos jogos do Fluzão

Aparecidense x Fluminense - quarta-feira, 21/05, às 19h30. Mané Garrincha. Copa do Brasil.



Fluminense x Vasco - sábado, 24/05, às 18h30. Maracanã. Campeonato Brasileiro.



Fluminense x Once Caldas - quinta-feira, 29/05, às 21h30. Maracanã. Copa Sul-Americana.