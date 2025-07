Cruzeiro tenta quebrar jejum de 17 anos contra o Fluminense

O Cruzeiro enfrenta o Fluminense na quinta-feira (17), às 19h30, no Maracanã, com o objetivo de se manter na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Mas a Raposa também tem o desafio de quebrar um longo jejum de vitórias contra o Tricolor carioca no Maracanã. Já são 17 anos sem conseguir vencer o confronto no principal estádio do país.

A última vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense no Estádio Mário Filho foi no dia 26 de julho de 2008, também pelo Brasileirão, por 3 a 1, de virada. Naquela partida, os gols da Raposa, dirigida por Adílson Batista, foram marcados por Guilherme, Fabrício e Wagner. Washington marcou para o Flu, que tinha o mesmo técnico de agora, Renato Gaúcho.

Desde então, as duas equipes se enfrentam 11 vezes no Maracanã. O Fluminense venceu oito jogos, incluindo os últimos quatro. E houve três empates. Essas partidas foram válidas pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. Veja abaixo a relação completa desse jejum do Cruzeiro diante do Tricolor carioca.

Já são 17 anos sem vitória do Cruzeiro sobre o Flu, no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como o Maracanã foi totalmente reformado para a Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo de 2014, o Cruzeiro nunca derrotou o Fluminense no novo estádio. O primeiro confronto entre as duas equipes na nova fase do Maracanã foi em 31 de julho de 2013, e terminou com vitória tricolor por 1 a 0, pelo Brasileirão.

Nesses últimos 17 anos, o Cruzeiro venceu o Fluminense nove vezes: sete no Mineirão, uma no Engenhão e outra no Parque do Sabiá, em Uberlândia.

No retrospecto total, o Fluminense também leva ampla vantagem sobre o Cruzeiro. Em 89 partidas, o Flu venceu 40, a Raposa 27 e houve 22 empates. Foram 138 gols da equipe carioca e 117 do time mineiro.

Veja a relação completa do jejum do Cruzeiro diante do Fluminense no Maracanã: