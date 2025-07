Atacante do Fluminense, John Kennedy desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (16). Em sua chegada, o jogador revelou retornar ao Brasil com outra mentalidade e com vontade de trabalhar com Renato Gaúcho.

No início do ano, John Kennedy foi emprestado ao Pachuca, do México, onde conseguiu ter bons números. O atleta avalia a passagem como positiva e acredita que irá agregar ao Fluminense. Questionado sobre o que o torcedor pode esperar, o atacante cravou:

— Pode esperar que eu voltei melhor, mais maduro, mais focado. Podem esperar gols, títulos. A equipe está qualificada, é uma grande equipe. Pode esperar eu voltar para ganhar título.

Na sequência, John Kennedy revelou ter muito desejo de trabalhar ao lado de Renato Gaúcho no Fluminense. O atleta vive a expectativa de ser relacionado para o jogo contra o Flamengo, no fim de semana.

— Sempre escutei muitas coisas boas sobre o Renato, sempre tive muita vontade de trabalhar com ele. Vai ser um privilégio muito grande aprender com ele e espero poder encaixar bem.

Estreia de John Kennedy deve ficar para o Fla-Flu

Apesar do retorno ao Brasil, o torcedor tricolor terá que esperar um pouco mais para ver John Kennedy em campo. O atacante não estará à disposição para a partida desta quinta-feira (17), contra o Cruzeiro, no Maracanã. A expectativa do clube e do técnico Renato Gaúcho é que sua reestreia aconteça no domingo (20), às 19h30, justamente no clássico contra o Flamengo, um palco que o "Menino-Rei" conhece bem e gosta de marcar gols.

