John Kennedy desembarcou no Rio de Janeiro e está ansioso com a possibilidade de reestrear com o Fluminense . O atacante comentou sobre a chance de fazer seu primeiro jogo contra o Flamengo, pelo Brasileirão, no fim de semana.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

'Gostinho especial' contra o rival

Questionado sobre um possível retorno no Fla-Flu, o atacante não escondeu a motivação extra que o clássico proporciona.

— O retorno perfeito seria marcar gol contra qualquer equipe, mas contra o Flamengo tem um gostinho especial, tanto pro Fluminense, pra mim, pra torcida… então acho que vai ser perfeito — disse JK.

➡️Após veto no passado, Renato Gaúcho agora aprova retorno de John Kennedy ao Fluminense

John Kennedy comemora o gol do título da Libertadores de 2023 (Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Disputa 'sadia' por uma vaga no ataque

Apesar da vontade em voltar a jogar pelo Fluminense, John Kennedy ainda não conversou com Renato Gaúcho sobre a possibilidade. No elenco, o ídolo dos torcedores precisará lutar por uma vaga na equipe que conta com Cano e Everaldo como referências.

continua após a publicidade

— Vai ser uma disputa sadia, uma disputa com amizade, uma disputa boa. Eu vim pra brigar pelo meu espaço, espero conquistar meu espaço, mas conquistar de forma sadia e tranquila — afirmou.

➡️Torcedores do Fluminense comemoram retorno de ídolo: ‘É craque’

Reestreia no Fla-Flu

Apesar da grande expectativa da torcida, o retorno de John Kennedy aos gramados não será imediato. O atacante não deve estar à disposição para a partida desta quinta-feira (17), contra o Cruzeiro. Dessa forma, a data mais provável para a reestreia do "Menino-Rei" é o clássico contra o Flamengo, no próximo domingo (20), às 19h30, no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️John Kennedy retorna ao Fluminense, revela nova postura e elogia Renato Gaúcho: “Vontade de trabalhar”