A fábrica de talentos de Xerém continua a todo vapor e, nesta terça-feira (15), o Fluminense agiu para segurar duas de suas novas promessas. O clube acertou a renovação de contrato dos atacantes Kelwin e Arthur Henrique, destaques da base, para um novo vínculo de longo prazo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Kelwin, o 'Tanque' artilheiro da base do Fluminense

Apelidado de "Tanque" pela força física, Kelwin, de 19 anos, assinou um novo vínculo com o Tricolor até o final de 2027. O centroavante é o atual artilheiro do time Sub-20 do Fluminense, com sete gols, e já fez sua estreia entre os profissionais na Sul-Americana de 2025. No clube desde os 13 anos, ele comemorou o novo contrato.

— Estou muito feliz, principalmente por ter ao meu lado minha família e outras pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Dou minha vida pelo Fluminense. Quero ajudar cada vez mais esse clube maravilhoso, que sempre me acolheu e esteve comigo nos momentos mais difíceis — disse o Moleque de Xerém.

continua após a publicidade

Kelwin em partida de estreia na Sulamericana (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Arthur Henrique, expoente da 'Esquadrilha 07'

O outro nome a renovar foi o do atacante Arthur Henrique, de 18 anos, que estendeu seu contrato até o fim de 2028. Ele é um dos principais nomes da vitoriosa "Esquadrilha 07", como é conhecida a geração nascida em 2007, a primeira da história de Xerém a ser campeã Brasileira e da Copa do Brasil Sub-17 no mesmo ano (2024).

— Estou realizando mais um sonho de criança. Só tenho a agradecer ao Fluminense pela confiança no meu trabalho. Daqui para frente é marcar mais gols e dar ainda mais títulos para o Fluzão — declarou o atacante.

continua após a publicidade