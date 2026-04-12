Lucho Acosta foi substituído de Fluminense x Flamengo aos cinco minutos do primeiro tempo e saiu carregado de maca. Inicialmente, por conta da bolada que levou na cabeça nos primeiros 10 minutos de jogo, parecia que o jogador tinha saído no protocolo de concussão. No entanto, a preocupação maior foi no joelho.

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No momento da queda de Lucho com a pancada na cabeça, a perna esquerda do argentino fica quase que paralela ao chão. O movimento gerou um estresse grande no joelho do meia. Ainda no decorrer da partida, Lucho voltou ao banco de reservas com gelo no local.

Na saída do Maracanã, o jogador estava mancando e utilizando uma imobilização no joelho. Acosta será examinado nesta segunda-feira (13) e preocupa para a partida contra o Independiente Rivadavia, na quarta-feira (15).

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O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (15) e recebe o Independiente Rivadavia às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado no Fla-Flu, o Tricolor segue com 20 pontos e cai para a quinta colocação na tabela.

Flamengo e Fluminense se enfrentaram no Maracanã (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

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