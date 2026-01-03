menu hamburguer
Fluminense

Fluminense terá janeiro intenso entre Carioca e Brasileirão; veja o calendário

Tricolor terá cinco jogos em janeiro

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/01/2026
07:14
Fluminense x Bahia, pelo Brasileirão de 2025 (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
imagem cameraFluminense x Bahia, pelo Brasileirão de 2025 (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
A temporada de 2026 começou oficialmente para o Fluminense, que neste sábado (3) inicia o primeiro dia de treinamentos com parte do elenco que se apresentou. Em janeiro, o Tricolor trabalhará com foco no Carioca, com estreia no dia 14, e no Brasileirão, que começa no dia 28 ou 29.

No primeiro mês do ano, o calendário do Flu terá cinco jogos em sequência, sendo um deles um clássico contra o Flamengo e um confronto contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Diferente de 2025, Luis Zubeldía terá mais tempo para implementar suas ideias e conhecer as valências de cada peça do plantel.

Na sexta-feira (2), o primeiro grupo de jogadores se apresentou no CT Carlos Castilho. Foram 24 atletas, entre jogadores com pouca minutagem em 2025 e garotos da base. Alguns deles, inclusive, estão inscritos na Copinha, mas não viajaram com o grupo para permencer para a pré-temporada do profissional.

O segundo grupo, com os atletas que atuaram mais no ano passado, se reapresenta no dia 8. Até lá, Zubeldía comanda os trabalhos para observar de perto os jogares que podem reforçar o time ao longo da temporada. Veja a lista dos jogadores que se apresentaram na sexta-feira (2):

Goleiros: Vitor Eudes, Marcelo Pitaluga, Lucas e Daniel
Zagueiros: David Schuindt, Loiola, Igor Rabello e Jemmes
Laterais: Léo Jance, Júlio Fidelis e Miguel Sampaio
Meias: Agner, Lezcano, Naarã, Davi Melo, Walace Davi e Luis Fernando
Atacantes: Riquelme Felipe, Matheus Reis, João Lourenço, Wesley Natã, Keven Moreira, Santi Moreno e Lelê

Calendário do Fluminense em janeiro

  • 14/1, 19h, local a definir: Fluminense x Madureira - Campeonato Carioca
  • 17/1, 18h30, Estádio Elcyr Resende: Boavista x Fluminense - Campeonato Carioca
  • 21/1, 21h30, local a definir: Nova Iguaçu x Fluminense - Campeonato Carioca
  • 25/1, 18h, Maracanã: Fluminense x Flamengo - Campeonato Carioca
  • 28 ou 29/1, Maracanã: Fluminense x Grêmio - Campeonato Brasileiro
Lelê na reapresentação do Fluminense para 2026 (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
Lelê na reapresentação do Fluminense para 2026 (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

