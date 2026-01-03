A temporada de 2026 começou oficialmente para o Fluminense, que neste sábado (3) inicia o primeiro dia de treinamentos com parte do elenco que se apresentou. Em janeiro, o Tricolor trabalhará com foco no Carioca, com estreia no dia 14, e no Brasileirão, que começa no dia 28 ou 29.

No primeiro mês do ano, o calendário do Flu terá cinco jogos em sequência, sendo um deles um clássico contra o Flamengo e um confronto contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Diferente de 2025, Luis Zubeldía terá mais tempo para implementar suas ideias e conhecer as valências de cada peça do plantel.

Na sexta-feira (2), o primeiro grupo de jogadores se apresentou no CT Carlos Castilho. Foram 24 atletas, entre jogadores com pouca minutagem em 2025 e garotos da base. Alguns deles, inclusive, estão inscritos na Copinha, mas não viajaram com o grupo para permencer para a pré-temporada do profissional.

O segundo grupo, com os atletas que atuaram mais no ano passado, se reapresenta no dia 8. Até lá, Zubeldía comanda os trabalhos para observar de perto os jogares que podem reforçar o time ao longo da temporada. Veja a lista dos jogadores que se apresentaram na sexta-feira (2):

Goleiros: Vitor Eudes, Marcelo Pitaluga, Lucas e Daniel

Zagueiros: David Schuindt, Loiola, Igor Rabello e Jemmes

Laterais: Léo Jance, Júlio Fidelis e Miguel Sampaio

Meias: Agner, Lezcano, Naarã, Davi Melo, Walace Davi e Luis Fernando

Atacantes: Riquelme Felipe, Matheus Reis, João Lourenço, Wesley Natã, Keven Moreira, Santi Moreno e Lelê

Calendário do Fluminense em janeiro

14/1, 19h, local a definir: Fluminense x Madureira - Campeonato Carioca

17/1, 18h30, Estádio Elcyr Resende: Boavista x Fluminense - Campeonato Carioca

21/1, 21h30, local a definir: Nova Iguaçu x Fluminense - Campeonato Carioca

25/1, 18h, Maracanã: Fluminense x Flamengo - Campeonato Carioca

x Flamengo - Campeonato Carioca 28 ou 29/1, Maracanã: Fluminense x Grêmio - Campeonato Brasileiro