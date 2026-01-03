menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense encaminha empréstimo de Lavega ao Coritiba

Uruguaio jogou em apenas cinco jogos em 2025

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/01/2026
17:00
Lavega ficou no banco de reservas do Fluminense contra o Mirassol
imagem cameraLavega ficou no banco de reservas do Fluminense contra o Mirassol (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Pouco utilizado no Fluminense, o atacante Joaquin Lavega se aproxima de um empréstimo ao Coritiba. O jogador teria se apresentado no sábado (2), com o restante do primeiro grupo do elenco, quando assinaria o contrato, mas seu vôo atrasou.

continua após a publicidade

➡️ Confira as movimentações do mercado da bola

De acordo com o jornalista Cauã Tinoco, a negociação está avançada e o contrato será até o final da temporada com opção de compra. O jogador foi contratado após se destacar no River Plate, do Uruguai, mas não se firmou no Flu, tendo apenas cinco jogos e 153 minutos em campo durante 2025.

Lavega chegou ao Tricolor com status de grande promessa do futebol uruguaio após constar na lista de melhores jovens jogadores do mundo do jornal inglês The Guardian. Mesmo assim, não se encaixou no Fluminense, sendo testado na lateral esquerda por Zubeldía

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Jemmes em seu primeiro treino como jogador do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)
Jemmes em seu primeiro treino como jogador do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)
Wallace Davi em treino do Fluminense
Loiola em treino do profissional do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)
Keven Samuel em treino do profissional do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)
Naarã Lucas, promessa do Fluminense, na pré-temporada do profissional
Zubeldía no primeiro dia de treinos do Fluminense (Foto; Marcelo Gonçalves/FFC)

Jemmes em seu primeiro treino como jogador do Fluminense

Marcelo Gonçalves/Fluminense

  • Miniatura da imagem: Jemmes em seu primeiro treino como jogador do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)
  • Miniatura da imagem: Wallace Davi em treino do Fluminense
  • Miniatura da imagem: Loiola em treino do profissional do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)
  • Miniatura da imagem: Keven Samuel em treino do profissional do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)
  • Miniatura da imagem: Naarã Lucas, promessa do Fluminense, na pré-temporada do profissional
  • Miniatura da imagem: Zubeldía no primeiro dia de treinos do Fluminense (Foto; Marcelo Gonçalves/FFC)

Relembre os jogos de Lavega pelo Flu

O primeiro jogo de Lavega pelo Fluminense foi a derrota para o Fortaleza, na estreia no Campeonato Brasileiro - que ocasionou a demissão de Mano Menezes. Nesse jogo, entrou no lugar de Renê aos 83 minutos.

Depois, voltou a entrar em campo na vitória sobre o GV San José, pela Sul-Americana. O uruguaio entrou aos 73, substituindo Kevin Serna. No returno da competição, quando jogaram na Bolívia, o jogador foi titular pela primeira vez, já que Renato não levou os titulares para poupá-los do desgaste. Atuou por 45 minutos e foi substituído por Renato Augusto. Contra o Unión Española, somou mais 19 minutos ao entrar no lugar de Lezcano.

continua após a publicidade
Lavega recebeu minutos na vitória do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)
Lavega recebeu minutos na vitória do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias