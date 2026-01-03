Fluminense encaminha empréstimo de Lavega ao Coritiba

Pouco utilizado no Fluminense, o atacante Joaquin Lavega se aproxima de um empréstimo ao Coritiba. O jogador teria se apresentado no sábado (2), com o restante do primeiro grupo do elenco, quando assinaria o contrato, mas seu vôo atrasou.

continua após a publicidade

➡️ Confira as movimentações do mercado da bola

De acordo com o jornalista Cauã Tinoco, a negociação está avançada e o contrato será até o final da temporada com opção de compra. O jogador foi contratado após se destacar no River Plate, do Uruguai, mas não se firmou no Flu, tendo apenas cinco jogos e 153 minutos em campo durante 2025.

Lavega chegou ao Tricolor com status de grande promessa do futebol uruguaio após constar na lista de melhores jovens jogadores do mundo do jornal inglês The Guardian. Mesmo assim, não se encaixou no Fluminense, sendo testado na lateral esquerda por Zubeldía

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Jemmes em seu primeiro treino como jogador do Fluminense Marcelo Gonçalves/Fluminense











Relembre os jogos de Lavega pelo Flu

O primeiro jogo de Lavega pelo Fluminense foi a derrota para o Fortaleza, na estreia no Campeonato Brasileiro - que ocasionou a demissão de Mano Menezes. Nesse jogo, entrou no lugar de Renê aos 83 minutos.

Depois, voltou a entrar em campo na vitória sobre o GV San José, pela Sul-Americana. O uruguaio entrou aos 73, substituindo Kevin Serna. No returno da competição, quando jogaram na Bolívia, o jogador foi titular pela primeira vez, já que Renato não levou os titulares para poupá-los do desgaste. Atuou por 45 minutos e foi substituído por Renato Augusto. Contra o Unión Española, somou mais 19 minutos ao entrar no lugar de Lezcano.

continua após a publicidade