A primeira parte do elenco do Fluminense se apresentou no Centro de Treinamento Carlos Castilho (CTCC) na tarde desta sexta-feira (2). Foram 24 jogadores presentes no CT para realizar os primeiros exames e avaliações da temporada de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

No primeiro dia de atividades, os atletas fizeram testes na fisiologia e exercícios na academia. No sábado (3), começam os treinamentos pela manhã. Para dar maior minutagem e oportunidades aos Moleques de Xerém e a outros jogadores que tiveram pouco espaço ao longo de 2025, Luis Zubeldía comanda os trabalhos com foco no confronto contra o Madureira, no dia 14, às 19h, pelo Estadual.

➡️ Tabela do Campeonato Carioca 2026: veja datas dos clássicos e das finais

O grupo que se apresentou é composto majoritariamente por jogadores da base, oito deles inscritos na Copinha, mas que participarão da pré-temporada do profissional. É o caso do zagueiro Loiola, o lateral Julio Fidelis, os meias Naarã Lucas e Wallace Davi, e os atacantes Riquelme Felipe, Matheus Reis, Wesley Natã e Keven Samuel.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense encaminha contratação de Arana e jogador é aguardado no Rio para exames

Entre os atletas do profissional, se apresentaram os goleiros Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga, os zagueiros Igor Rabello e Jemmes, o meia Lezcano e os atacantes Santi Moreno e Lelê, que retornou de empréstimo. Além deles, jogadores que estouraram idade de base também estavam presentes: os goleiros Lucas e Daniel, o zagueiro Davi Schuindt, os laterais Léo Jance e Miguel Sampaio, os meias Agner, Davi Melo e Luis Fernando, e o atacante João Lourenço.

O segundo grupo, formado pelas principais peças do elenco, retorna somente no dia 8 de janeiro, quando o grupo estará completo.

➡️ Fluminense divulga lista definitiva de inscritos na Copinha

Lista completa dos jogadores que se apresentaram no Flu

Goleiros: Vitor Eudes, Marcelo Pitaluga, Lucas e Daniel

Zagueiros: David Schuindt, Loiola, Igor Rabello e Jemmes

Laterais: Léo Jance, Júlio Fidelis e Miguel Sampaio

Meias: Agner, Lezcano, Naarã, Davi Melo, Walace Davi e Luis Fernando

Atacantes: Riquelme Felipe, Matheus Reis, João Lourenço, Wesley Natã, Keven Moreira, Santi Moreno e Lelê

continua após a publicidade