O Fluminense vive o melhor momento do futebol brasileiro em 2026. Líder entre os clubes da Série A em aproveitamento na temporada, com 83,3%, também é a equipe com mais vitórias no ano: oito até aqui. Os números do time falam por si só, ou melhor 'hablan'. Comandando por Zubeldía, o conjunto é estrelado também por gringos.

Desde a chegada do técnico argentino, o clube deu um salto de desempenho. Em 28 partidas sob o comando do treinador, são 19 vitórias, quatro empates e apenas cinco derrotas, com 42 gols marcados e 20 sofridos. A solidez defensiva é outro destaque: 14 jogos sem ser vazado no período. Nenhum outro time da Série A venceu mais do que o Fluminense desde que Zubeldía assumiu.

O momento positivo ganhou contornos históricos nesta semana. Ao bater o Bangu por 3 a 1, pelas quartas de final do Campeonato Carioca, o Fluminense chegou a 16 vitórias consecutivas como mandante, igualando o recorde do clube, registrado pela última vez entre 1941 e 1942. A equipe de Zubeldía transformou o Maracanã em fortaleza e consolidou a melhor campanha do país no início da temporada.

Mas o protagonismo tricolor em 2026 tem sotaque estrangeiro. Do banco de reservas ao ataque, os gringos são peças centrais no desempenho da equipe. Na atual temporada, o Fluminense já marcou nove gols com jogadores estrangeiros — sete deles decisivos. Kevin Serna soma quatro gols, Luciano Acosta tem dois, e os números reforçam a influência direta dos atletas de fora do país nos resultados.

Desde a chegada de Zubeldía, o peso estrangeiro é ainda mais evidente. São 21 gols marcados por gringos no período, 14 considerados decisivos — gols que mudam o jogo de derrota para empate ou de empate para vitória. Serna balançou as redes nove vezes, Acosta marcou quatro. No mesmo recorte, brasileiros fizeram 20 gols, o que mostra equilíbrio na produção ofensiva, mas com forte protagonismo internacional nos momentos-chave.

A vitória sobre o Bangu resumiu esse cenário. Savarino abriu o placar, Canobbio ampliou. Ganso fechou a conta na etapa final de pênalti. Mas a jogada do penalidade também é gringa. Santi Moreno foi derurbado após tabela com Serna.

No dia a dia, no CT Carlos Castilho, o grupão de gringos rouba os holofotes. Sempre juntos e sempre de bom humor, Bernal, Canobbio, Acosta, Soteldo e outros estrangeiros do elenco são peça-chave no clima familiar do time. A união tem sido pilar também na recepção de novos jogadores. Santi Moreno, que teve problemas de adaptação no ano passado, foi acolhido pelo bonde e já mostra resultado dentro do campo em 2026. Savarino, recém-chegado, é mais um que se juntou logo de cara com os gringos.

Soteldo, Bernal, Savarino, Canobbio e Acosta com a Taça Guanabara, conquistada pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense agora encara o Vasco, que bateu o Volta Redonda no último sábado (14), pela semifinal do Campeonato Carioca. Do outro lado da chave, Flamengo e Madureira decidem o outro finalista. As datas dos confrontos ainda serão definidas pela Ferj.

