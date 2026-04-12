Presidente do Fluminense se manifesta sobre adiamento do jogo contra o Flamengo
Tricolor postou vídeo nas redes sociais com fala de Mattheus Montenegro
- Matéria
- Mais Notícias
O presidente Mattheus Montenegro se pronunciou sobre o adiamento da partida entre Fluminense e Flamengo, pelo Brasileirão. O jogo, antes marcado para sábado (11) às 18h30, agora será disputado no domingo (12), às 18h.
Com volta de Bernal, Fluminense divulga lista de relacionados para o clássico
Fluminense
Torcedora de MG relata prejuízo por adiamento do Fla-Flu: ‘Minha primeira vez no Maracanã’
Fluminense
Escolha de Zubeldía para Fluminense x Flamengo é recado ao elenco
Fluminense
➡️Torcedora de MG relata prejuízo por adiamento do Fla-Flu: 'Minha primeira vez no Maracanã'
O pedido partiu do Rubro-Negro após atraso na logística de retorno da delegação do Peru, onde a Mvenceu o Cusco pela Libertadores. A solicitação foi intermediada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).
O Flamengo retornou ao Brasil após a vitória por 2 a 0 sobre o Cusco FC, na estreia na Libertadores. A viagem incluiu saída de Cusco, conexão em Arequipa e voo ao Rio de Janeiro, que sofreu atraso por ajuste na malha aérea. A delegação, que inicialmente chegaria nesta tarde, desembarcou apenas na noite de quinta-feira (9), após um dia inteiro de deslocamento.
Fala completa de Mattheus Montenegro
"Torcida tricolor, boa tarde, saudações tricolores! Vim aqui para explicar para vocês rapidamente tudo o que aconteceu essa semana que precedeu o clássico. Vou dividir essa explicação em oito tópicos muito rápidos para ficar uma explicação bem objetiva, clara e para que todo mundo possa entender perfeitamente.
- Razão da decisão: Acho que a premissa principal aqui é de que a alteração do jogo de sábado para domingo não traz nenhum prejuízo efetivo ao Fluminense. Acho que o resultado que a gente poderia ter no sábado, a gente pode ter no domingo e isso não muda absolutamente nada do que vai acontecer em campo. O que aconteceu e que muita gente criticou, é que o Fluminense, de fato, deixa de ter uma vantagem em relação ao rival por conta de um problema que aconteceu na logística dele durante o jogo. E o Fluminense, pela grandeza do clube, o Fluminense nunca dependeu de nenhuma vantagem para enfrentar nenhum rival que fosse do futebol brasileiro. Nossas campanhas nos últimos anos, a colocação que a gente está no campeonato e o que a gente almeja para este ano deixam muito claro que o Fluminense, em condições normais, disputa com qualquer time do Brasil.
- Decisão da CBF: A decisão final sobre o adiamento da partida é da CBF, por conta do manual das competições. O Fluminense foi consultado pelo Flamengo, pela própria CBF, já dispunha do aval da Polícia Militar, da Globo… e o Fluminense, quando analisou o pleito partindo da premissa de que não teria nenhum prejuízo efetivo ao clube, viu razoabilidade nos argumentos trazidos pelo Flamengo. Essa razoabilidade deriva de um atraso na logística — a gente que está no meio do futebol sabe que é muito difícil quando atrasam os voos — e, ainda este mês, o Fluminense teve um problema muito parecido no jogo em Belém contra o Remo. Nosso avião… a gente teve a informação de que iria atrasar por volta de cinco horas, entramos em contato com a CBF, a CBF viu com bons olhos o adiamento do jogo, mas, felizmente, a gente conseguiu uma outra aeronave e não precisou desse adiamento. Mas, ou seja: é um expediente que o próprio Fluminense poderia ter se utilizado ainda este mês quando ocorreu um problema parecido de logística.
- Reciprocidade: Muita gente se pergunta, se questiona, se essa foi a melhor decisão considerando a reciprocidade, ou seja, considerando que nos últimos anos não houve nenhuma notícia pública de que o Flamengo teria adotado algum ato em benefício do Fluminense. E o que eu posso dizer a vocês é que, ao longo da nossa gestão, a relação com o Flamengo sempre foi muito boa e sempre houve atos de reciprocidade parte a parte, tanto na gestão do Maracanã como antes dos jogos. A nossa rivalidade ela é muito restrita às quatro linhas e, fora, a gente tem uma boa relação.
- Independência: É preciso deixar muito claro também que essa decisão não nos torna reféns de quem quer que seja. O Fluminense desde sempre agiu com muita independência e com coerência nas suas decisões. Quando era para o Fluminense se manter na formação da liga de clubes, o Fluminense se manteve na Liga Forte União (agora Forte Futebol), enquanto os outros três clubes do Rio estavam na Libra. E o Fluminense manteve a sua posição firme, mesmo com muita pressão externa, e o resultado foi, de fato, muito bom. O Fluminense faz parte de um grupo que hoje tem o melhor contrato de transmissão de direitos da história do país e isso é refletido nos números do clube de 2025 e como foi reconhecido, inclusive, pelo próprio presidente do Flamengo.
- Profissionalismo: Muita gente fala da necessidade de profissionalismo, união dos clubes objetivando o futebol brasileiro melhor, um produto melhor. Mas na primeira oportunidade, algumas dessas pessoas criticam o Fluminense por não ter se aproveitado de uma vantagem em relação ao rival. O Fluminense age com muita independência e ética no futebol desde sempre.
- Torcedores afetados: O Fluminense tem o dever de pedir desculpas aos torcedores que foram afetados com a mudança desse jogo. Muita gente que se programou para estar no Maracanã no sábado que não poderia estar no domingo, muita gente que viria de fora do Rio e não pôde vir. Então, em relação a esses torcedores, o Fluminense pede desculpas e vai tomar todas as medidas para que esses torcedores sejam recompensados.
- Comunicação institucional: O Fluminense reconhece que não fez uma boa comunicação institucional na quinta-feira e esse é um dos motivos pelos quais eu estou vindo aqui prestar esclarecimentos à torcida. Em relação à crítica do torcedor, eu recebo essa crítica com muita humildade e sabendo que ela é sempre legítima e sincera, porque a torcida é a razão do clube existir. Aquilo que o torcedor sente no momento em razão da sua paixão, aquele sentimento natural que ele expõe, ele vai ser sempre bem recebido por mim. Eu, como torcedor do Fluminense, se estivesse no lugar de vocês, teria tido, sem dúvida, a mesma reação por todas as informações que foram divulgadas. Isso não pode se confundir, porém, com outras críticas que foram recebidas de pessoas que sequer torcem para o Fluminense e que não têm nenhum objetivo de proteger o clube ou a sua torcida, e que se aproveitaram desse momento para tentar criar o caos, para tentar criar mais ruído entre o clube e a sua torcida.
- Apoio ao elenco: Eu queria pedir à torcida tricolor que confie, que apoie e que abrace o nosso time. Nós montamos aqui um elenco bastante competitivo, nós vamos brigar por títulos este ano, mas para isso precisamos da nossa torcida. Precisamos estar todos juntos apoiando o Fluminense em cada jogo, em cada vitória, em cada dividida. Por isso, torcedor tricolor, vamos ao Maracanã hoje! O Fluminense está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro. Eu posso acertar, eu posso errar, isso vai da opinião de cada um, mas o Fluminense sempre agirá com ética e transparência com o seu torcedor."
Fluminense x Flamengo
Fluminense e Flamengo se enfrentam, neste domingo (11), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Com novidades na lista, o Tricolor divulgou os relacionados para o confronto.
Fora do Fluminense desde fevereiro, o volante Facundo Bernal volta a aparecer entre os relacionados pelo técnico Luis Zubeldía.
Em contrapartida, Germán Cano segue como desfalque por lesão, assim como Nonato. Outra ausência na lista é a de Soteldo, além de Igor Rabello, que também não foi incluído. Por outro lado, o jovem Wesley Natã surge como uma das novidades entre os convocados.
Relacionados para o clássico
- Goleiros: Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga;
- Laterais: Samuel Xavier, Guga, Renê, Guilherme Arana;
- Zagueiros: Millán, Freytes, Jemmes, Ignácio;
- Volantes: Otávio, Hércules, Alisson, Martinelli, Facundo Bernal;
- Meias: Lucho Acosta, Ganso e Savarino;
- Atacantes: John Kennedy, Castillo, Wesley Natã, Kevin Serna e Canobbio.
🔥 Odd @2.00 desajustada para +6.5 cartões no Fla-Flu
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ CBF define árbitro da Copa do Mundo para Fluminense x Flamengo pelo Brasileirão
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias