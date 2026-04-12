Presidente do Fluminense se manifesta sobre adiamento do jogo contra o Flamengo

1 . Razão da decisão: Acho que a premissa principal aqui é de que a alteração do jogo de sábado para domingo não traz nenhum prejuízo efetivo ao Fluminense. Acho que o resultado que a gente poderia ter no sábado, a gente pode ter no domingo e isso não muda absolutamente nada do que vai acontecer em campo. O que aconteceu e que muita gente criticou, é que o Fluminense, de fato, deixa de ter uma vantagem em relação ao rival por conta de um problema que aconteceu na logística dele durante o jogo. E o Fluminense, pela grandeza do clube, o Fluminense nunca dependeu de nenhuma vantagem para enfrentar nenhum rival que fosse do futebol brasileiro. Nossas campanhas nos últimos anos, a colocação que a gente está no campeonato e o que a gente almeja para este ano deixam muito claro que o Fluminense, em condições normais, disputa com qualquer time do Brasil.

2 . Decisão da CBF: A decisão final sobre o adiamento da partida é da CBF, por conta do manual das competições. O Fluminense foi consultado pelo Flamengo, pela própria CBF, já dispunha do aval da Polícia Militar, da Globo… e o Fluminense, quando analisou o pleito partindo da premissa de que não teria nenhum prejuízo efetivo ao clube, viu razoabilidade nos argumentos trazidos pelo Flamengo. Essa razoabilidade deriva de um atraso na logística — a gente que está no meio do futebol sabe que é muito difícil quando atrasam os voos — e, ainda este mês, o Fluminense teve um problema muito parecido no jogo em Belém contra o Remo. Nosso avião… a gente teve a informação de que iria atrasar por volta de cinco horas, entramos em contato com a CBF, a CBF viu com bons olhos o adiamento do jogo, mas, felizmente, a gente conseguiu uma outra aeronave e não precisou desse adiamento. Mas, ou seja: é um expediente que o próprio Fluminense poderia ter se utilizado ainda este mês quando ocorreu um problema parecido de logística.

3 . Reciprocidade: Muita gente se pergunta, se questiona, se essa foi a melhor decisão considerando a reciprocidade, ou seja, considerando que nos últimos anos não houve nenhuma notícia pública de que o Flamengo teria adotado algum ato em benefício do Fluminense. E o que eu posso dizer a vocês é que, ao longo da nossa gestão, a relação com o Flamengo sempre foi muito boa e sempre houve atos de reciprocidade parte a parte, tanto na gestão do Maracanã como antes dos jogos. A nossa rivalidade ela é muito restrita às quatro linhas e, fora, a gente tem uma boa relação.

4 . Independência: É preciso deixar muito claro também que essa decisão não nos torna reféns de quem quer que seja. O Fluminense desde sempre agiu com muita independência e com coerência nas suas decisões. Quando era para o Fluminense se manter na formação da liga de clubes, o Fluminense se manteve na Liga Forte União (agora Forte Futebol), enquanto os outros três clubes do Rio estavam na Libra. E o Fluminense manteve a sua posição firme, mesmo com muita pressão externa, e o resultado foi, de fato, muito bom. O Fluminense faz parte de um grupo que hoje tem o melhor contrato de transmissão de direitos da história do país e isso é refletido nos números do clube de 2025 e como foi reconhecido, inclusive, pelo próprio presidente do Flamengo.

5 . Profissionalismo: Muita gente fala da necessidade de profissionalismo, união dos clubes objetivando o futebol brasileiro melhor, um produto melhor. Mas na primeira oportunidade, algumas dessas pessoas criticam o Fluminense por não ter se aproveitado de uma vantagem em relação ao rival. O Fluminense age com muita independência e ética no futebol desde sempre.

6 . Torcedores afetados: O Fluminense tem o dever de pedir desculpas aos torcedores que foram afetados com a mudança desse jogo. Muita gente que se programou para estar no Maracanã no sábado que não poderia estar no domingo, muita gente que viria de fora do Rio e não pôde vir. Então, em relação a esses torcedores, o Fluminense pede desculpas e vai tomar todas as medidas para que esses torcedores sejam recompensados.

7 . Comunicação institucional: O Fluminense reconhece que não fez uma boa comunicação institucional na quinta-feira e esse é um dos motivos pelos quais eu estou vindo aqui prestar esclarecimentos à torcida. Em relação à crítica do torcedor, eu recebo essa crítica com muita humildade e sabendo que ela é sempre legítima e sincera, porque a torcida é a razão do clube existir. Aquilo que o torcedor sente no momento em razão da sua paixão, aquele sentimento natural que ele expõe, ele vai ser sempre bem recebido por mim. Eu, como torcedor do Fluminense, se estivesse no lugar de vocês, teria tido, sem dúvida, a mesma reação por todas as informações que foram divulgadas. Isso não pode se confundir, porém, com outras críticas que foram recebidas de pessoas que sequer torcem para o Fluminense e que não têm nenhum objetivo de proteger o clube ou a sua torcida, e que se aproveitaram desse momento para tentar criar o caos, para tentar criar mais ruído entre o clube e a sua torcida.