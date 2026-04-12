Fluminense e Flamengo se enfrentam, neste domingo (11), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Com novidades na lista, o Tricolor divulgou os relacionados para o confronto.

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Fora do Fluminense desde fevereiro, o volante Facundo Bernal volta a aparecer entre os relacionados pelo técnico Luis Zubeldía.

Em contrapartida, Germán Cano segue como desfalque por lesão, assim como Nonato. Outra ausência na lista é a de Soteldo, além de Igor Rabello, que também não foi incluído. Por outro lado, o jovem Wesley Natã surge como uma das novidades entre os convocados.

Jogadores relacionados pelo Fluminense para o clássico

Goleiros: Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga; Laterais: Samuel Xavier, Guga, Renê, Guilherme Arana; Zagueiros: Millán, Freytes, Jemmes, Ignácio; Volantes: Otávio, Hércules, Alisson, Martinelli, Facundo Bernal; Meias: Lucho Acosta, Ganso e Savarino; Atacantes: John Kennedy, Castillo, Wesley Natã, Kevin Serna e Canobbio.

Lista de relacionados do Fluminense para o clássico (Foto: Divulgação/X)

O duelo é crucial para o Tricolor, que ocupa a parte de cima da tabela na briga pelo título brasileiro. A vitória no clássico pode dar a segunda posição para o Clube das Laranjeiras. O Fluminense ocupa a terceira posição na tabela, empatado com o segundo colocado São Paulo, com 20 pontos, ambos a cinco pontos do líder Palmeiras.

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A partida tem um significado de vingança para o lado Tricolor, que não enfrenta o rival desde a final do Campeonato Carioca, em que o Flamengo acabou levando a melhor na disputa de pênaltis.

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