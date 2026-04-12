O adiamento do clássico entre Fluminense e Flamengo, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, segue gerando impacto direto na vida de torcedores. Entre eles está Isabela Cunha, tricolor de Juiz de Fora (MG), que viu frustrada a oportunidade de assistir ao seu primeiro Fla-Flu no Maracanã.

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A partida, inicialmente marcada para sábado (11), foi transferida para domingo (12), às 18h, após pedido do Flamengo por problemas logísticos no retorno da equipe do Peru, onde estreou na Libertadores. A mudança foi aprovada pela CBF com concordância do Fluminense — decisão que provocou forte reação entre torcedores. Para Isabela, a alteração significou o cancelamento de um sonho.

— Eu nunca tive oportunidade de ir a um jogo do Fluminense. Quando abriu a venda geral, vi que ainda tinha ingresso e chamei meu namorado. Era um horário perfeito, no sábado, a gente não ia trabalhar. Foi tudo de última hora, mas deu certo — contou.

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A torcedora organizou toda a viagem em poucos dias. Comprou ingressos, passagens e até ajustou compromissos profissionais para viabilizar a ida ao Rio de Janeiro. A expectativa, porém, virou frustração na manhã seguinte, quando veio a confirmação da mudança.

— A gente ia na sexta à noite, ficava sábado e voltava domingo de manhã, porque segunda já tinha trabalho. Eu remarquei compromissos, organizei tudo. Quando vi que tinha sido adiado, na hora cancelei tudo. Fiquei com medo de perder dinheiro. Por sorte, consegui reembolso dos ingressos e da passagem, mas ficou aquela sensação. Quando que vai ter outra oportunidade? Era minha primeira vez no Maracanã num clássico. Era uma chance muito boa — lamentou.

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Além da decepção pessoal, Isabela também criticou a postura dos clubes envolvidos na decisão. Segundo ela, o impacto vai além de casos como o dela, que conseguiu minimizar prejuízos financeiros. A torcedora ainda destacou a dificuldade de logística para quem mora fora do Rio de Janeiro, especialmente em jogos aos domingos.

— Eu achei errado dos dois lados. Do Flamengo por pedir e do Fluminense por aceitar. O Fluminense acabou se prejudicando também, porque tem Libertadores na quarta. E prejudicou o torcedor. No meu caso foi mais leve, porque consegui cancelar. Mas tem gente que comprou passagem de avião, hotel… não conseguiu reembolso. É muito complicado. Clássico normalmente já é domingo, seis da tarde. Para quem mora fora, é praticamente impossível ir. Esse jogo no sábado era diferente, era uma oportunidade real — disse.

A sensação final, segundo Isabela, é de frustração com o clube que torce.

— Eu achei que era um acordo do Flamengo com a CBF. Eu não tinha entendido que tinha a participação do Fluminense ali. Só depois que eu fui ver que o Fluminense tinha acordado, tinha validado. O Flamengo foi consultar o Fluminense, o clube aceitou e eles foram para a CBF. Fiquei muito decepcionada. Eles precisavam pensar no torcedor. A gente que faz o Fluminense. Essa decisão mexeu muito com todo mundo — disse Isabela, que seguiu:

— E eu estou extremamente decepcionada com o Fluminense assim. Eu fiquei com muita raiva no dia, porque era uma oportunidade muito boa. Era minha primeira vez no Maracanã num clássico, do meu namorado também — a primeira vez dele. Então a gente ia aproveitar muito.

Isabela Cunha, de Fluminense, junto com o namorado, de Flamengo (Foto: Arquivo Pessoal)

Micaella Correa, moradora de São Paulo, tinha ingresso comprado para o jogo, mas não vai mais poder comparecer ao Maracanã. A jovem precisa estar de volta à capital Paulista ainda no domingo por conta da faculdade.

— Eu venho pro Rio com frequência. Quando a data bate, vou ao Maracanã torcer pro Fluminense. Estava na final do Carioca e queria a revanche, agora vou perder o jogo. Eu não vou perder dinheiro porque não vim para cá só por causa do jogo, mas imagino quem se programou financeiramente para isso. Estou chateada, claro, mas acho mais errado por quem viria de muito longe só pra isso e agora perdeu tudo. Se fosse ao contrário, não sei se o Flamengo faria a mesma coisa — contou.

O Lance! também ouviu um torcedor do Flamengo. A reportagem pediu para Gilmar Lima, rubro-negro e motorista de aplicativo, se colocar no lugar do torcedor tricolor e dizer como estaria se sentindo.

— Isso aí "beneficiou" o Flamengo, mas acredito também que seja um benefício também pro Fluminense. Eles chegaram e perderam um dia de treino. Então acabou beneficiando os dois. Acho que foi um comum acordo entre os dois. Claro que beneficiou mais o Flamengo, isso aí é fato, mas faz parte. Não é a primeira vez que acontece, acho mais do que normal. O que eu acho é que isso aí não foi nem Flamengo, nem Fluminense. Isso aí foi coisa de TV, é quem paga — disse.

Nota oficial da CBF

"A CBF informa que o clássico entre Fluminense e Flamengo, válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi adiado para domingo (12), atendendo a pedido dos dois clubes, em função de problemas logísticos do clube rubro-negro no retorno ao Brasil após a estreia na CONMEBOL Libertadores. A partida está mantida no Maracanã e terá início às 18h (de Brasília)."

Nota do Fluminense sobre o adiamento do clássico

"Em razão do atraso no voo do Flamengo, o Fluminense foi consultado sobre a mudança do jogo de sábado para domingo.

Ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, o Fluminense concordou com o pedido, pois a delegação embarcou à 1h40 da madrugada na Venezuela e chegou ao Rio às 10h da manhã de quarta, e teria dois dias de treino para o Fla x Flu.

Com a alteração, o Fluminense terá três dias de preparação, e o próximo jogo, pela Copa Libertadores, ocorrerá no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira."

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