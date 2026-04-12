Escolha de Zubeldía para Fluminense x Flamengo é recado ao elenco

O Fluminense enfrenta o Flamengo neste domingo (12) após resultado negativo na estreia da Libertadores, contra o La Guaira, na Venezuela. Para o clássico, Zubeldía tem a disposição a base do time que tem sido titular nos últimos jogos e o Tricolor ganhou um dia a mais de preparação em relação ao previsto anteriormente. Com isso, o argentino não deve ter problemas signaficativos que limitem a minutagem dos atletas.

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É natural que para partidas importantes como essa de Libertadores e clássicos, o Fluminense jogue com força máxima. Portanto, salvo explicação de Zubeldía, o time que entra em campo às 18h (de Brasília) deve ser o considerado melhor possível no momento pelo argentino.

Desde o início da temporada, o técnico rodou quase todas as posições do elenco. Nas coletivas, aponta que busca preservar os atletas e escala sempre os melhores para cada situação. Traduzindo: rodízio.

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Disputas no Fluminense

Em algumas posições, porém, com a variação de desempenho de alguns jogadores e com a chegada de reforços, a disputa ficou acirrada. Na lateral-esquerda, Arana foi contratado com status de titular. O camisa 13 fez boas partidas até aqui, mas viu Zubeldía escolher Renê em todas as partidas decisivas da temporada.

A disputa entre os dois é o retrato do recado que o treinador vai passar com o time contra o Flamengo. Arana tem mais partidas em 2026. É utilizado como titular e no decorrer dos jogos. Mas nas principais partidas, o escolhido tem sido Renê. O camisa seis foi o titular na Libertadores. Contra o Rubro-Negro fica a dúvida: vai ter "rodízio" ou força máxima?

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Outra disputa em aberto é no ataque. Canobbio, Savarino e Serna brigam por duas vagas. Nessa disputa, o venezuelano sai em vantagem pela polivalência e pela pompa de ser um dos melhores jogadores do país nos últimos anos. Mesmo assim, o jogador não tem vida fácil. Canobbio é tratado como indispensável no time titular. Se está disponível, o uruguaio joga.

No início da temporada, Savarino ficava no banco. Depois, assumiu e posição e Serna foi para a reserva. Mas a disputa segue em aberto. O colombiano é o vice-artilheiro da temporada e se destacou mais uma vez na ausência de Canobbio na Data Fifa.

Com esse contexto, o clássico contra o Flamengo passa um recado ao elenco tricolor na escalação de Zubeldía. Essa mensagem será para os jogadores e para os torcedores. Quem são os melhores para o técnico argentino? Quem são os onze escolhidos para os jogos mais difíceis.?

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Flamengo e Fluminense decidiram o Campeonato Carioca (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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