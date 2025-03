O departamento médico do Fluminense ganhou mais um integrante pelas próximas semanas. O goleiro Marcelo Pitaluga, que retornou ao clube no início da temporada, sofreu uma lesão no dedo da mão durante os treinos antes da final do Carioca e ficará fora por tempo indeterminado.

Conforme noticiado pelo "Central Fluminense", a lesão foi semelhante à que teve em 2020. Na ocasião, quebrou o quarto metacarpo, osso da base da mão que forma o dedo anelar. O jovem goleiro voltou ao Tricolor este ano e ainda não entrou em campo.

Pitaluga deixou o Fluminense em 2020, quando assinou com o Liverpool, da Inglaterra. Hoje com 22 anos, foi o goleiro da chamada "Geração de Ouro" de Xerém, composta também por André, Martinelli, Luiz Henrique e João Pedro. Disputou alguns jogos pela base do time inglês e foi emprestado ao St. Patrick, da Irlanda, e ao Livingston, da Escócia.

Outras lesões no elenco

O dia começou com a boa notícia do retorno de Ganso aos treinos após sete dias de repouso pela realização de um procedimento médico em decorrência da miocardite detectada no início do ano. Agora, com a lesão de Pitaluga, ele se junta à Fuentes, Riquelme e Renato Augusto, todos em tratamento no departamento médico tricolor.

Fuentes teve uma lesão grau dois na coxa direita e não tem previsão de retorno, assim como Renato Augusto, que segue o cronograma de recuperação da cirurgia no ombro. Já Riquelme, ficará fora por pelo menos quatro semanas devido à lesão no ligamento colateral medial do joelho, sofrida em uma dividida durante o treino.

Calendário do Fluminense

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro será em 29/03 (sábado), contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Depois, o Fluminense vira a chave para a disputa da Sul-Americana e viaja para a Colômbia para enfrentar o Once Caldas em 1/04. Na sequência, fará sua estreia no Maracanã pelo Brasileirão, no dia 6/04, contra o Red Bull Bragantino.