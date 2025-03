Falta pouco: Ganso volta a treinar no final de semana

Uma boa notícia para o final de semana da torcida doFluminense: após os sete dias de recuperação, Paulo Henrique Ganso voltará a treinar neste sábado (22), no Centro de Treinamento Carlos Castilho (CTCC). O meia iniciará a transição com foco na preparação para o Brasileirão, mas será desfalque na estreia contra o Fortaleza.

Diagnosticado com uma miocardite nos exames de pré-temporada, o meia ainda não jogou em 2025. O clube comunicou a situação em 18 de janeiro, informando que Ganso ficaria 30 dias afastado. Ao fim deste prazo, realizou novos exames e então pode voltar aos treinos. No entanto, em 14 de março realizou um procedimento médico devido à necessidade apontada pela equipe cardiológica que o acompanha. A previsão dada era de sete dias, que acabam nesta sexta-feira (21).

A volta do atleta é aguardada com ansiedade pelos tricolores, que viram o time cair de rendimento com a sua ausência. Para a função de Ganso, Mano Menezes buscou alternativa em Lima e Jhon Arias, que atuou deslocado em algumas partidas. O último jogo do camisa 10 foi o empate em 1 a 1 contra o Athlético-PR, em 1 de dezembro de 2024.

Ganso em campo contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão de 2024. (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Outros jogadores em tratamento

Além de Ganso, o Fluminense tem outros jogadores no departamento médico. A notícia mais recente é a lesão de Riquelme, jovem promessa da base tricolor que teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e ficará fora por pelo menos quatro semanas. Outro jogador que será desfalque no início do Brasileirão é o lateral esquerdo Gabriel Fuentes, que teve lesão muscular na coxa. Renao Augusto, que operou o ombro esquerdo, ainda não possui previsão de retorno.

Confira o calendário do Fluminense

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro será em 29/03 (sábado), contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Depois, o Fluminense vira a chave para a disputa da Sul-Americana e viaja para a Colômbia para enfrentar o Once Caldas em 1/04. Na sequência, fará sua estreia no Maracanã pelo Brasileirão, no dia 6/04, contra o Red Bull Bragantino.