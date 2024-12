Thiago Silva revela futuro no Fluminense em caso de rebaixamento

Thiago Silva revelou seu futuro no Fluminense em caso de rebaixamento do clube para a segunda divisão no Brasileirão. Após a vitória sobre o Cuiabá, o atleta reforçou seu vínculo contratual com o Tricolor e garantiu permanência para o ano que vem.

- Eu tenho contrato até o meio de 2026. Se o Fluminense cair para a segunda divisão, aqui eu estarei. O resto a gente pensa depois com calma e com tranquilidade.

Apesar dessa possibilidade existir, Thiago Silva demonstrou muita confiança no elenco do Fluminense para seguir na elite do futebol brasileiro em 2025. O atleta ressaltou que a equipe depende apenas de si, uma vez que um empate diante do Palmeiras é suficiente para garantir o Time de Guerreiros na Série A.

- A gente vai para lá enfrentar o Palmeiras e ver o que acontece. A gente só depende da gente, de mais ninguém. Independentemente do Palmeiras estar brigando pelo campeonato ou não, a nossa motivação não muda. Vamos para lá com o intuito de pontuar, pois assim não dependemos de nenhum outro resultado.

O Fluminense entra na última rodada do Campeonato Brasileiro com apenas 11,5% de chances de ser rebaixado, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Tricolor precisaria ser derrotado, enquanto Bragantino deve ganhar do Criciúma, e o Athletico-PR ao menos empatar com o Atlético-MG.

