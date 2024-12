Na partida entre Fluminense e Cuiabá, Jhon Arias desperdiçou uma cobrança de pênalti pelo segundo jogo consecutivo no Brasileirão. Anteriormente, o colombiano havia perdido contra o Athletico-PR.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor encara o Palmeiras, no Allianz Parque. Caso a equipe de Mano Menezes tenha um novo pênalti, existe uma dúvida sobre quem será o cobrador após o camisa 21 desperdiçar duas oportunidades de forma consecutiva.

Aproveitamento em pênaltis de Arias, Ganso e Cano no Fluminense

Jhon Arias já bateu 11 pênaltis desde sua chegada no Tricolor, tendo convertido oito cobranças e desperdiçado três. Todos os erros foram cometidos em 2024, e o colombiano tem um aproveitamento de 72,7% na marca da cal.

Por outro lado, Ganso tem sido quase perfeito em seu período no Time de Guerreiros. Em 10 cobranças, o meia estufou as redes em nove oportunidades, embora tenha desperdiçado no clássico contra o Flamengo, em outubro. Ainda assim, o camisa tem possui 90% de aproveitamento.

Artilheiro do Fluminense nas últimas duas temporadas, Germán Cano não é um grande cobrador de pênaltis. Em cinco chances com a Armadura Tricolor, o centroavante balançou as redes em apenas duas ocasiões e desperdiçou três batidas. Com isso, o camisa 14 tem um aproveitamento de 40%.

Ganso e Cano tem aproveitamentos distintos em cobranças de pênaltis no Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Fala, Mano Menezes

Após a vitória sobre o Cuiabá, Mano Menezes comentou sobre a questão dos pênaltis no Fluminense e não definiu um cobrador caso haja uma nova oportunidade diante do Palmeiras. No entanto, o treinador fez questão de passar confiança para Jhon Arias e ressaltou os treinamentos do atleta.

- Cobrança de penalidades máximas é treinamento. Arias treinou ontem na véspera do jogo e até falamos sobre o Walter que é um goleiro que trabalhou comigo e eu sei que é um bom pegador de pênaltis. E ele tentou bater de uma maneira mas não conseguiu porque lá na hora às vezes você tenta de uma maneira escapa um pouquinho, falta um pouquinho de controle e errou. Vamos continuar treinando e aqueles que estiverem melhor sempre vão ser os escolhidos para bater.

Na próxima partida, o comandante contará com o retorno de Paulo Henrique Ganso, que cumpriu suspensão diante do Cuiabá. Com isso, o treinador ganha mais uma opção para cobrar pênaltis na equipe titular.