Mano fala de pressão no Fluminense contra o rebaixamento: ‘Maior do que para ser campeão’

O Fluminense venceu o Cuiabá por 1 a 0 no Maracanã mas ainda não escapou do rebaixamento. O gol do Bragantino que garantiu a vitória sobre o Athletico-PR não permitiu o Tricolor se livrar nessa rodada. Na coletiva após a partida, Mano Menezes comentou sobre a pressão da fuga da Série B e outros assuntos.

- Só nós poderemos resolver a situação lá no domingo. A pressão é inerente da situação, faz parte dessa situação, ela é a maior de todas. Eu diria que ela é maior até do que você jogar para ser campeão, porque jogar pra ser campeão é o ápice.

O treinador citou a partida do Athletico-PR contra o Bragantino na Ligga Arena. O Tricolor segue de olho nesses dois times para tentar se manter na Série A do Brasileirão.

- O Athletico-PR perdeu em casa, surpreendendo a todos, porque também é uma equipe que está disputando jogos nesse mesmo grau de tensão. Às vezes é difícil vencer em casa. O Athletico teve duas partidas em casa, empatou com a gente e perdeu com o Bragantino. Então, a gente chega na última rodada de uma maneira que a gente não queria chegar. É óbvio que não queríamos chegar.

Mano falou ainda sobre a dificuldade do último compromisso do Fluminense. O adversário, Palmeiras, ainda briga pelo título, com o Botafogo.

- O estádio (Allianz Parque) que nós vamos jogar é muito difícil para todo mundo, não é para o Fluminense só. E isso se deve aos méritos da equipe (Palmeiras) que nós vamos enfrentar. Por isso que nos últimos cinco anos ela está aí, sempre entre as primeiras equipes, quando não ganha o campeonato está na segunda colocação. Essa equipe que nós vamos enfrentar, ela tem qualidade e nós vamos estar lá para isso porque a gente também tem qualidade.

O que vem por aí para o Fluminense?

No último compromisso na luta contra o rebaixamento do Brasileirão, o Fluminense visita o Palmeiras, no domingo (8), à 16h (de Brasília), no Allianz Parque.