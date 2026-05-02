No Fluminense, Hulk reencontra parcerias de sucesso do Atlético-MG
Atacante negocia com a equipe carioca
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Se a negociação avançar e for concretizada, a possível chegada de Hulk ao Fluminense promete ir muito além de um reforço técnico. O atacante pode reencontrar velhos parceiros dos tempos vitoriosos no Atlético Mineiro — e isso tem tudo para pesar positivamente no ambiente do elenco tricolor.
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No atual grupo do Fluminense, Hulk dividiria novamente o vestiário com nomes que fizeram história na campanha do Triplete Alvinegro em 2021 (Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro). Entre eles estão os laterais Guga e Guilherme Arana, o zagueiro Igor Rabello e o meia-atacante Jefferson Savarino. Juntos, eles foram peças fundamentais em uma das temporadas mais marcantes da história recente do clube mineiro.
Outro nome conhecido de Hulk é o volante Otávio, que defendeu o Galo entre 2022 e 2025.
A provável reunião desses atletas pode facilitar a adaptação do atacante e acelerar sua integração ao estilo de jogo da equipe carioca.
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Hulk rescinde com o Galo e fica livre para assinar com o Fluminense
O Atlético-MG anunciou, na tarde desta sexta-feira (1º), a rescisão de contrato do ídolo Hulk. O jogador de 39 anos tem acordo encaminhado para reforçar o Fluminense. O Lance! apurou que a chegada do jogador pode servir como "reforço duplo", agregando ao elenco tricolor dentro e fora de campo.
A trajetória de Hulk no Atlético MG
Contratado em 2021, Hulk rapidamente construiu forte identificação com o clube mineiro. Dentro de campo, foi decisivo em conquistas como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, além da Supercopa Rei de 2022, e dos cinco títulos estaduais consecutivos entre 2021 e 2025.
Ao todo, foram 140 gols em 311 jogos, além de 56 assistências, totalizando 196 participações diretas em gols.
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Nesse período, Hulk atuou como uma das principais referências do elenco e acumulou protagonismo em campo. Fora dele, tornou-se uma das principais lideranças do grupo e recebeu reconhecimento da torcida ao longo das temporadas
🏆 Títulos pelo Atlético-MG: Campeonato Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025); Campeonato Brasileiro (2021); Copa do Brasil (2021); Supercopa do Brasil (2022)
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