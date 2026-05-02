Fluminense arrecada muito, mas gasta mais ainda em contratações

O Fluminense detalhou o total gasto e arrecadado com transferências de jogadores ao longo do ano de 2025. Os valores estão destrinchados no balanço financeiro do clube, divulgado na noite da última quinta-feira (30).

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O Tricolor registrou receita líquida de R$ 227,1 milhões considerando apenas vendas de jogadores no último ano. Por outro lado, desembolsou R$ 317,2 milhões em pagamentos por contratações e encerrou o ano com R$ 244,1 milhões em dívidas relacionadas a transferências, segundo o Relatório de Gestão e as Demonstrações Contábeis.

A receita bruta com negociações no futebol masculino foi de R$ 233,3 milhões. Após deduções, o resultado operacional ficou em R$ 227,1 milhões. As principais vendas foram Kauã Elias ao Shakhtar Donetsk (R$ 78,7 milhões), Jhon Arias ao Wolverhampton (R$ 60,5 milhões) e Isaque ao Shakhtar Donetsk (R$ 55,1 milhões). O clube também arrecadou R$ 7,1 milhões com mecanismo de solidariedade envolvendo Luiz Henrique.

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Do lado das despesas, o fluxo de caixa aponta saída de R$ 317,2 milhões em 2025 com "investimento em direitos econômicos de atletas profissionais". O valor inclui pagamentos de parcelas de contratações realizadas no próprio ano e em períodos anteriores.

O montante de novas aquisições firmadas em 2025 foi de R$ 215,1 milhões, valor registrado como investimento nominal. Como os contratos são, em sua maioria, parcelados, parte relevante desse total permanece como obrigação futura.

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Ao fim do exercício, o clube acumulava R$ 244,1 milhões em contas a pagar por transferências de atletas, sendo R$ 196,2 milhões no passivo circulante, com vencimento em 2026, e R$ 47,8 milhões no não circulante. O saldo dessas obrigações aumentou em R$ 144,5 milhões ao longo do ano, refletindo o volume de contratações.

Entre os principais investimentos estão Canobbio (R$ 36,3 milhões), Lezcano (R$ 31,7 milhões), Santiago Moreno (R$ 29,4 milhões), Soteldo (R$ 29,1 milhões) e Hércules (R$ 28,1 milhões).

O relatório também aponta valorização do elenco profissional, estimado em cerca de R$ 650 milhões ao final de 2025, o que representa aumento de 86% em relação ao custo de aquisição dos jogadores.

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Bernal, Savarino, Castillo e Canobbio no treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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