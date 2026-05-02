Novo visual de Higuaín viraliza e choca fãs nas redes sociais: 'Depois'
DO ex-atacante argentino Gonzalo Higuaín foi fotografado ao lado de um fã em Miami com aparência diferente da habitual. A imagem repercutiu nas plataformas digitais nesta sexta-feira (2). O jogador aposentado mora na cidade norte-americana, onde encerrou a carreira em 2022 pelo Inter Miami.
O registro mostra o centroavante de 38 anos com visual diferente do habitual. Com o físico longe do padrão atlético, que o acompanhou durante toda a carreira, e uma barba long. A diferença no visual repercutiu entre os fãs dos jogadores na web.
Carreira de Higuaín
Gonzalo Higuaín é considerado um dos centroavantes de maior destaque de sua geração. O argentino foi formado nas categorias de base do River Plate. Construiu trajetória no futebol europeu antes de finalizar a carreira profissional no futebol norte-americano.
Em campo, o atacante defendeu o Real Madrid entre 2007 e 2013, onde fez dupla com Cristiano Ronaldo. Ele disputou 265 partidas pelo clube espanhol, onde marcou 121 gols e distribuiu 30 assistências no período.
Após deixar o Real Madrid, Higuaín passou por Napoli, Milan, Chelsea e Juventus. O Inter Miami foi seu último clube. Permaneceu na equipe até 2022. O time de Miami conta atualmente com Messi no elenco.
Pela seleção da Argentina, acumulou 75 jogos. Balançou as redes em 31 oportunidades. O centroavante ficou marcado por chance desperdiçada diante do goleiro Neuer na final da Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, a Alemanha venceu por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Gotze do título mundial.
- Matéria
- Mais Notícias