Fluminense é a segunda maior vítima de Hulk no Atlético-MG; confira os números
Atacante rescindiu com o Galo e está livre para negociar com o Tricolor
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Desde que voltou ao Brasil, Hulk transformou o Fluminense em uma de suas principais vítimas: são sete gols em 15 jogos, número que coloca o Tricolor como o segundo time que mais sofreu com o atacante no período — atrás apenas do Cruzeiro, que levou 10 em 17 partidas.
Após rescindir com o Atlético-MG, Hulk negocia com o Tricolor sendo justamente um de seus principais algozes nos últimos anos. Nesse recorte, o atacante brilhou especialmente na Copa do Brasil 2021, quando foi decisivo para eliminar o Tricolor nas quartas de final.
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Gols de Hulk contra o Fluminense
⚽Brasileirão 2022 (29ª rodada): Atlético-MG 2 x 0 Fluminense
Gols: Hulk (41'), Hulk (65', pênalti)
⚽ Brasileirão 2022 (10ª rodada): Fluminense 5 x 3 Atlético-MG
Gol: Hulk (35')
⚽ Brasileirão 2021 (36ª rodada): Atlético-MG 2 x 1 Fluminense
Gols: Hulk (38'), Hulk (60', pênalti)
⚽ Copa do Brasil 2021 (quartas de final – ida): Atlético-MG 1 x 0 Fluminense
Gol: Hulk (56')
⚽ Copa do Brasil 2021 (quartas de final – volta): Fluminense 2 x 1 Atlético-MG
Gol: Hulk (49')
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Internamente, a chegada de Hulk é muito desejada não só por conta da força dentro de campo. O Fluminense entende que o atacante é um dos melhores do Brasil e seria uma referência técnica no time. Além disso, o papel de liderança e a experiência que o ídolo do Galo pode oferecer são vistos como diferenciais.
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A trajetória de Hulk no Atlético MG
Contratado em 2021, Hulk rapidamente construiu forte identificação com o clube mineiro. Dentro de campo, foi decisivo em conquistas como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, além da Supercopa Rei de 2022, e dos cinco títulos estaduais consecutivos entre 2021 e 2025.
Ao todo, foram 140 gols em 311 jogos, além de 56 assistências, totalizando 196 participações diretas em gols.
Nesse período, Hulk atuou como uma das principais referências do elenco e acumulou protagonismo em campo. Fora dele, tornou-se uma das principais lideranças do grupo e recebeu reconhecimento da torcida ao longo das temporadas
🏆 Títulos pelo Atlético-MG: Campeonato Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025); Campeonato Brasileiro (2021); Copa do Brasil (2021); Supercopa do Brasil (2022)
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