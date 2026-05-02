Fluminense é a segunda maior vítima de Hulk no Atlético-MG; confira os números

Desde que voltou ao Brasil, Hulk transformou o Fluminense em uma de suas principais vítimas: são sete gols em 15 jogos, número que coloca o Tricolor como o segundo time que mais sofreu com o atacante no período — atrás apenas do Cruzeiro, que levou 10 em 17 partidas.

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Após rescindir com o Atlético-MG, Hulk negocia com o Tricolor sendo justamente um de seus principais algozes nos últimos anos. Nesse recorte, o atacante brilhou especialmente na Copa do Brasil 2021, quando foi decisivo para eliminar o Tricolor nas quartas de final.

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Hulk no Maracanã contra o Fluminense (Foto: Pedro Souza/Atlético)

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Gols de Hulk contra o Fluminense

⚽Brasileirão 2022 (29ª rodada): Atlético-MG 2 x 0 Fluminense

Gols: Hulk (41'), Hulk (65', pênalti)

⚽ Brasileirão 2022 (10ª rodada): Fluminense 5 x 3 Atlético-MG

Gol: Hulk (35')

⚽ Brasileirão 2021 (36ª rodada): Atlético-MG 2 x 1 Fluminense

Gols: Hulk (38'), Hulk (60', pênalti)

⚽ Copa do Brasil 2021 (quartas de final – ida): Atlético-MG 1 x 0 Fluminense

Gol: Hulk (56')

⚽ Copa do Brasil 2021 (quartas de final – volta): Fluminense 2 x 1 Atlético-MG

Gol: Hulk (49')

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Internamente, a chegada de Hulk é muito desejada não só por conta da força dentro de campo. O Fluminense entende que o atacante é um dos melhores do Brasil e seria uma referência técnica no time. Além disso, o papel de liderança e a experiência que o ídolo do Galo pode oferecer são vistos como diferenciais.

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A trajetória de Hulk no Atlético MG

Contratado em 2021, Hulk rapidamente construiu forte identificação com o clube mineiro. Dentro de campo, foi decisivo em conquistas como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, além da Supercopa Rei de 2022, e dos cinco títulos estaduais consecutivos entre 2021 e 2025.

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Ao todo, foram 140 gols em 311 jogos, além de 56 assistências, totalizando 196 participações diretas em gols.

Nesse período, Hulk atuou como uma das principais referências do elenco e acumulou protagonismo em campo. Fora dele, tornou-se uma das principais lideranças do grupo e recebeu reconhecimento da torcida ao longo das temporadas

🏆 Títulos pelo Atlético-MG: Campeonato Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025); Campeonato Brasileiro (2021); Copa do Brasil (2021); Supercopa do Brasil (2022)